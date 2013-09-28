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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Вольфсбург
Бавария - Вольфсбург: обзор матча 28 сентября 2013
Бавария
28.09.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Вольфсбург
63'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Вольфсбург
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
М. Манджукич
86'
84'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
И. Олич
82'
Замена
М. Арнольд
️️️️
К. Чжа-Чеол
Желтая карточка
М. Манджукич
73'
68'
Замена
И. Перишич
️️️️
М. Шефер
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Ф. Рибери
63'
Замена
Д. Шакири
️️️️
А. Роббен
62'
Замена
Т. Кроос
️️️️
Б. Швайнштайгер
62'
28'
Желтая карточка
Диего
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Ян Полак
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Диего
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Бавария
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
3-2-3-2
1
Нойер
17
Боатенг
5
Алаба
4
Данте
13
Рафинья
21
Лам
7
Рибери
31
Швайнштайгер
10
Роббен
9
Манджукич
13
Мюллер
4-1-3-1-1
16
Бенальо
4
Шефер
27
Налдо
31
Кнохе
13
Родригес
14
Густаво
8
Полак
10
Ку Чжа-Чеол
28
Треш
10
Диего
40
Олич
9
Манджукич
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
9
Манджукич
31
Швайнштайгер
8
Кроос
8
Кроос
31
Швайнштайгер
10
Роббен
10
Шакири
10
Шакири
10
Роббен
40
Олич
20
Калиджиури
20
Калиджиури
40
Олич
4
Шефер
14
Перишич
14
Перишич
4
Шефер
10
Ку Чжа-Чеол
27
Арнольд
27
Арнольд
10
Ку Чжа-Чеол
Остались в запасе
Бавария
Вольфсбург
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
27
Марио Гетце
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
27
Марио Гетце
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Бавария - Вольфсбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 17:25 (прямая)
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