Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Вольфсбург
Гамбург - Вольфсбург: обзор матча 19 апреля 2014
Гамбург
19.04.2014, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 3
Завершен
Вольфсбург
58'
И. Иличевич
2'
И. Перишич
42'
К. Де Брюйне
49'
И. Олич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Вольфсбург
90'
Вторая желтая
Л. Густаво
Желтая карточка
Р. Теше
89'
86'
Замена
С. Медойевич
️️️️
Я. Полак
Замена
М. Маджио
️️️️
И. Иличевич
86'
83'
Замена
М. Шефер
️️️️
И. Олич
76'
Замена
Виейринья
️️️️
М. Арнольд
Замена
К. Демирбай
️️️️
Т. Ринкон
73'
67'
Желтая карточка
Л. Густаво
ГОЛ! 1:3!
И. Иличевич
Пас отдал
Р. Теше
58'
Замена
О. Джон
️️️️
Т. Арслан
56'
49'
ГОЛ! 0:3!
И. Олич
Пас отдал
Налдо
42'
ГОЛ! 0:2!
К. Де Брюйне
Пас отдал
И. Олич
2'
ГОЛ! 0:1!
И. Перишич
Пас отдал
Л. Густаво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
33
Маттиа Маджио
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Вольфсбург
30
Патрик Древес
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
3-5-1-1
15
Адлер
16
Вестерманн
28
Мансьенн
2
Дикмайер
8
Ирачек
16
Иличевич
8
Теше
30
Арслан
8
Ринкон
10
Чалханоглу
19
Зуа
3-1-3-2-1
31
Грюн
31
Кнохе
27
Налдо
13
Родригес
14
Густаво
27
Арнольд
28
Треш
8
Полак
7
Де Брюйне
14
Перишич
40
Олич
16
Иличевич
33
Маджио
33
Маджио
16
Иличевич
8
Ринкон
26
Демирбай
26
Демирбай
8
Ринкон
30
Арслан
15
Джон
15
Джон
30
Арслан
40
Олич
4
Шефер
4
Шефер
40
Олич
27
Арнольд
20
Виейринья
20
Виейринья
27
Арнольд
8
Полак
34
Медойевич
34
Медойевич
8
Полак
Остались в запасе
Гамбург
Вольфсбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
Главный тренер
Мирко Сломка
30
Патрик Древес
ВР
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
Остались в запасе
30
Патрик Древес
ВР
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Гамбург - Вольфсбург
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Новости команд
Все
Гамбург
Вольфсбург
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+