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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Вольфсбург
Байер - Вольфсбург: обзор матча 14 сентября 2013
Байер
14.09.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Вольфсбург
24'
С. Сэм
65'
Ш. Кисслинг
90+2'
Ш. Кисслинг
39'
И. Олич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Вольфсбург
ГОЛ! 3:1!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Э. Джан
90'
+2
Замена
Р. Крузе
️️️️
С. Сэм
88'
87'
Желтая карточка
Виейринья
85'
Вторая желтая
Л. Густаво
Желтая карточка
С. Сэм
84'
82'
Замена
С. Кучке
️️️️
Р. Кнохе
Замена
Э. Джан
️️️️
Х. Сон
80'
79'
Желтая карточка
Л. Густаво
Замена
Д. Донати
️️️️
Р. Хильберт
74'
71'
Замена
И. Перишич
️️️️
М. Шефер
ГОЛ! 2:1!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Г. Кастро
65'
61'
Желтая карточка
Налдо
59'
Замена
С. Медойевич
️️️️
К. Чжа-Чеол
Желтая карточка
Ф. Вольшайд
58'
39'
ГОЛ! 1:1!
И. Олич
Пас отдал
Р. Родригес
ГОЛ! 1:0!
С. Сэм
Пас отдал
С. Рольфес
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
19
Роберто Хильберт
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Марсель Шефер
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Диего
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Байер
25
Андрес Палоп
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
13
Йенс Хегелер
ЦП
10
Робби Крузе
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
34
Слободан Медойевич
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
20
Стефан Кучке
ЦФ
4-4-1-1
1
Лено
17
Бениш
2
Вольшайд
7
Райнарц
4
Спахич
33
Сэм
6
Рольфес
8
Кастро
19
Хильберт
7
Сон
11
Кисслинг
3-3-2-1-1
16
Бенальо
27
Налдо
31
Кнохе
20
Виейринья
13
Родригес
14
Густаво
4
Шефер
10
Ку Чжа-Чеол
28
Треш
10
Диего
40
Олич
19
Хильберт
2
Донати
2
Донати
19
Хильберт
7
Сон
23
Джан
23
Джан
7
Сон
33
Сэм
10
Крузе
10
Крузе
33
Сэм
4
Шефер
14
Перишич
14
Перишич
4
Шефер
31
Кнохе
20
Кучке
20
Кучке
31
Кнохе
10
Ку Чжа-Чеол
34
Медойевич
34
Медойевич
10
Ку Чжа-Чеол
Остались в запасе
Байер
Вольфсбург
25
Андрес Палоп
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
8
Ян Полак
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Остались в запасе
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
8
Ян Полак
ЦП
Главный тренер
Сами Хююпя
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Байер - Вольфсбург
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Бай-Арена
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