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Вольфсбург - Бавария
Вольфсбург - Бавария: обзор матча 08 марта 2014
Вольфсбург
08.03.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 6
Завершен
Бавария
18'
Налдо
26'
Д. Шакири
63'
Т. Мюллер
67'
М. Манджукич
71'
Ф. Рибери
78'
Т. Мюллер
80'
М. Манджукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Бавария
Замена
Ж. Маланда
️️️️
К. Де Брюйне
85'
Замена
М. Шефер
️️️️
Д. Калиджиури
80'
80'
ГОЛ! 1:6!
М. Манджукич
Пас отдал
Т. Мюллер
Замена
Я. Полак
️️️️
М. Арнольд
79'
78'
ГОЛ! 1:5!
Т. Мюллер
Пас отдал
А. Роббен
71'
ГОЛ! 1:4!
Ф. Рибери
Пас отдал
А. Роббен
68'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Ф. Лам
67'
ГОЛ! 1:3!
М. Манджукич
Пас отдал
Рафинья
63'
ГОЛ! 1:2!
Т. Мюллер
Пас отдал
Т. Алькантара
Желтая карточка
С. Медойевич
58'
57'
Замена
М. Манджукич
️️️️
Д. Шакири
57'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Т. Кроос
26'
ГОЛ! 1:1!
Д. Шакири
ГОЛ! 1:0!
Налдо
Пас отдал
К. Де Брюйне
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
2
Патрик Окс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
19
Жуниор Маланда
ОП
8
Ян Полак
ЦП
20
Стефан Кучке
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
3-3-3-1
16
Бенальо
13
Родригес
27
Налдо
31
Кнохе
27
Арнольд
34
Медойевич
2
Окс
14
Перишич
7
Де Брюйне
20
Калиджиури
12
Дост
3-2-3-1-1
1
Нойер
4
Данте
5
Алаба
13
Рафинья
21
Лам
17
Боатенг
10
Роббен
8
Кроос
7
Рибери
10
Шакири
13
Мюллер
20
Калиджиури
4
Шефер
4
Шефер
20
Калиджиури
7
Де Брюйне
19
Маланда
19
Маланда
7
Де Брюйне
27
Арнольд
8
Полак
8
Полак
27
Арнольд
21
Лам
88
Мартинес
88
Мартинес
21
Лам
8
Кроос
6
Алькантара
6
Алькантара
8
Кроос
10
Шакири
9
Манджукич
9
Манджукич
10
Шакири
Остались в запасе
Вольфсбург
Бавария
20
Стефан Кучке
ЦФ
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
20
Стефан Кучке
ЦФ
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
40
Ивица Олич
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вольфсбург - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Фольксваген
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