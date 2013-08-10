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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Вольфсбург
Ганновер-96 - Вольфсбург: обзор матча 10 августа 2013
Ганновер-96
10.08.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Вольфсбург
17'
Л. Андреасен
84'
С. Хусти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Вольфсбург
ГОЛ! 2:0!
С. Хусти
Пас отдал
А. Хоффманн
84'
81'
Замена
Д. Сио
️️️️
Виейринья
Замена
М. Шмидебах
️️️️
Л. Биттенкурт
76'
Замена
А. Хоффманн
️️️️
Л. Андреасен
74'
66'
Замена
М. Шефер
️️️️
И. Олич
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
Э. Приб
66'
Желтая карточка
С. Сане
54'
54'
Замена
Р. Кнохе
️️️️
К. Чжа-Чеол
53'
Вторая желтая
Т. Клозе
Желтая карточка
Э. Приб
45'
Желтая карточка
С. Хусти
37'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
34'
32'
Красная карточка
М. Арнольд
ГОЛ! 1:0!
Л. Андреасен
Пас отдал
М. Диуф
17'
13'
Желтая карточка
Т. Клозе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
24
Кристиан Пандер
ЛП
7
Эдгар Приб
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
13
Ларс Штиндль
АП
2
Леон Андреасен
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
10
Диего
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
20
Стефан Кучке
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
3-4-2-1
20
Цилер
5
Хагги
26
Сане
2
Сакаи
24
Пандер
9
Хусти
7
Приб
2
Андреасен
13
Штиндль
32
Биттенкурт
92
Диуф
4-4-1-1
16
Бенальо
5
Клозе
27
Налдо
20
Виейринья
13
Родригес
10
Ку Чжа-Чеол
28
Треш
8
Полак
27
Арнольд
10
Диего
40
Олич
2
Андреасен
4
Хоффманн
4
Хоффманн
2
Андреасен
32
Биттенкурт
24
Шмидебах
24
Шмидебах
32
Биттенкурт
7
Приб
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
7
Приб
40
Олич
4
Шефер
4
Шефер
40
Олич
10
Ку Чжа-Чеол
31
Кнохе
31
Кнохе
10
Ку Чжа-Чеол
20
Виейринья
13
Сио
13
Сио
20
Виейринья
Остались в запасе
Ганновер-96
Вольфсбург
14
Маркус Миллер
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
20
Стефан Кучке
ЦФ
31
Макс Грюн
ВР
34
Слободан Медойевич
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
9
Артур Собич
ЦФ
Остались в запасе
20
Стефан Кучке
ЦФ
31
Макс Грюн
ВР
34
Слободан Медойевич
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Ганновер-96 - Вольфсбург
4
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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