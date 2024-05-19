Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Steven Elder - статистика

Завершил карьеру
#16 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ливингстон
15
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Ливингстон
1 : 1
19.05.2024
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Абердин
3 : 1
15.05.2024
Ливингстон
1' - 46'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Ливингстон
2 : 0
11.05.2024
Сент-Джонстон
67' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Мазервелл
4 : 1
04.05.2024
Ливингстон
61' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Ливингстон
2 : 0
27.04.2024
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Хартс
4 : 2
13.04.2024
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Ливингстон
0 : 0
06.04.2024
Абердин
1' - 59'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Ливингстон
0 : 3
31.03.2024
Селтик
1' - 53'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Хиберниан
3 : 0
16.03.2024
Ливингстон
1' - 37'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
02.03.2024
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Ливингстон
1 : 3
28.02.2024
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Килмарнок
1 : 0
07.02.2024
Ливингстон
1' - 57'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Рейнджерс
3 : 0
03.02.2024
Ливингстон
73' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Ливингстон
2 : 2
30.01.2024
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Ливингстон
1 : 4
27.01.2024
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Ливингстон
1 : 2
02.01.2024
Хартс
1' - 62'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Мазервелл
3 : 1
30.12.2023
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Ливингстон
0 : 0
27.12.2023
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Селтик
2 : 0
23.12.2023
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Ливингстон
0 : 0
16.12.2023
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Сент-Миррен
1 : 0
25.11.2023
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Ливингстон
0 : 2
12.11.2023
Рейнджерс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Данди
1 : 0
05.11.2023
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
1 : 0
01.11.2023
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Ливингстон
0 : 2
28.10.2023
Данди
1' - 60'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Килмарнок
3 : 1
21.10.2023
Ливингстон
64' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Ливингстон
2 : 0
07.10.2023
Мазервелл
86' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
30.09.2023
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Ливингстон
0 : 3
23.09.2023
Селтик
58' - 90'
70'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Росс Каунти
1 : 1
16.09.2023
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Ливингстон
1 : 1
02.09.2023
Сент-Миррен
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хиберниан
2 : 3
26.08.2023
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Рейнджерс
4 : 0
12.08.2023
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Ливингстон
0 : 0
05.08.2023
Абердин
Был в запасе
Главные новости
Головин сказал, в чем Москва лучше Монако
23:14
ФотоКейн больше не фаворит на получение «Золотого мяча»
23:05
Шатов назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ с запасом в три тура
22:45
1
Инсайд о Зиньковском в «Спартаке»
22:29
3
ВидеоРоналду прервал разминку ради норвежского болельщика
22:22
1
«Зенит» рассматривает трех вратарей на замену Адамову
21:43
2
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
20:41
6
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
3
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+