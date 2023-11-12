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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Рейнджерс
Ливингстон - Рейнджерс: обзор матча 12 ноября 2023
Ливингстон
12.11.2023, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Рейнджерс
26'
С. Дессер
75'
Д. Тавернье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Рейнджерс
89'
Замена
Х. Сифуэнтес
️️️️
Р. Джек
89'
Замена
Р. Йилмаз
️️️️
А. Сима
84'
Желтая карточка
Т. Кантвелл
Замена
Д. Брэндон
️️️️
К. Монтано
83'
Желтая карточка
К. Монтано
82'
78'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Т. Лоуренс
75'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Тавернье
Замена
T. Parkes
️️️️
L. de Lucas
69'
61'
Замена
Данило
️️️️
С. Дессер
Замена
Д. Холт
️️️️
M. Sangare
46'
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Дессер
Пас отдал
Т. Лоуренс
23'
Пенальти не реализован!
Д. Тавернье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
26
Кристиан Монтано
ЛВ
22
Andrew Shinnie
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
7
Jon Nouble
ЦФ
20
M. Sangare
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К)
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
45
Росс Маккосленд
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
8
Джейсон Холт
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
16
Steven Elder
ЦФ
4
Tom Parkes
ЦФ
22
Miles Welch-Hayes
ЦФ
25
Danny Lloyd
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
Рейнджерс
6
Бен Дэвис
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
7
Кемар Руф
ЦФ
90
Данило
ЦФ
4-1-2-3
30
Джордж
29
Пенрис
3
5
Девлин
16
Келли
22
26
Монтано
8
Питтман
19
Андерсон
20
7
4-2-3-1
1
Батлэнд
2
Тавернье
6
Голдсон
27
Балогун
3
Баришич
6
Ландстрем
8
Джек
45
Маккосленд
19
Сима
10
Лоуренс
9
Дессер
20
8
Холт
8
Холт
20
3
4
4
3
26
Монтано
2
Брэндон
2
Брэндон
26
Монтано
19
Сима
33
Йилмаз
33
Йилмаз
19
Сима
8
Джек
8
Сифуэнтес
8
Сифуэнтес
8
Джек
10
Лоуренс
29
Ламмерс
29
Ламмерс
10
Лоуренс
9
Дессер
90
Данило
90
Данило
9
Дессер
Остались в запасе
Ливингстон
Рейнджерс
14
Jack Hamilton
ВР
10
Стефен Келли
ЦП
16
Steven Elder
ЦФ
22
Miles Welch-Hayes
ЦФ
25
Danny Lloyd
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
6
Бен Дэвис
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
14
Jack Hamilton
ВР
10
Стефен Келли
ЦП
16
Steven Elder
ЦФ
22
Miles Welch-Hayes
ЦФ
25
Danny Lloyd
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
Остались в запасе
6
Бен Дэвис
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Ливингстон - Рейнджерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Главный судья:
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