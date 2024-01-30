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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Росс Каунти
Ливингстон - Росс Каунти: обзор матча 30 января 2024
Ливингстон
30.01.2024, вторник, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Росс Каунти
45'
С. Питтман
88'
Д. МакКэй
28'
С. Маррей
85'
С. Маррей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Росс Каунти
89'
Замена
Д. Хармон
️️️️
С. Маррей
Замена
Т. Йенги
️️️️
Д. Холт
89'
89'
Замена
M. Sheaf
️️️️
Я. Дханда
ГОЛ! 2:2!
Д. МакКэй
Пас отдал
Д. Холт
88'
87'
Желтая карточка
С. Маррей
85'
ГОЛ! 1:2!
С. Маррей
Пас отдал
Д. Уайт
Замена
Д. МакКэй
️️️️
A. Shinnie
75'
69'
Желтая карточка
У. Найтингэйл
54'
Замена
Д. Уайт
️️️️
B. Khela
54'
Замена
Д. Симс
️️️️
В. Лотури
Замена
Б. Андерсон
️️️️
K. Guthrie
46'
ГОЛ! 1:1!
С. Питтман
45'
28'
ГОЛ! 0:1!
С. Маррей
Пас отдал
Я. Дханда
Желтая карточка
Д. Пенрис
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
23
Майкл МакГоверн
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
2
Джейми Брэндон
ПЗ
22
Andrew Shinnie
(К)
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
21
Michael Nottingham
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Росс Каунти
1
Джордж Уикенс
ВР
2
Лоик Айина
ЦЗ
35
Уилл Найтингэйл
ЦЗ
23
Джеймс Браун
ПЗ
8
Brandon Khela
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
34
Эли Кинг
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
31
Ян Дханда
(К)
АП
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
15
Симон Маррей
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
2
Shaun Donnellan
ЦЗ
11
Дэн МакКэй
ЛВ
10
Стефен Келли
ЦП
40
Samson Lawal
ЦП
99
Тете Йенги
ЦФ
36
Sam Culbert
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
20
M. Sangare
ЦФ
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
43
Джош Рид
ЛЗ
11
Джошуа Симс
ПВ
12
Max Sheaf
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
3-2-1-4
23
МакГоверн
29
Пенрис
67
Обилейе
2
Брэндон
22
8
Холт
8
Питтман
28
21
16
7
3-4-1-2
1
Уикенс
23
Браун
35
Найтингэйл
2
Айина
21
Йенкс
34
Кинг
22
Лотури
8
31
Дханда
15
Маррей
35
22
11
МакКэй
11
МакКэй
22
8
Холт
99
Йенги
99
Йенги
8
Холт
28
19
Андерсон
19
Андерсон
28
15
Маррей
3
Хармон
3
Хармон
15
Маррей
22
Лотури
11
Симс
11
Симс
22
Лотури
31
Дханда
12
12
31
Дханда
8
10
Уайт
10
Уайт
8
Остались в запасе
Ливингстон
Росс Каунти
30
Шамал Джордж
ВР
2
Shaun Donnellan
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
40
Samson Lawal
ЦП
36
Sam Culbert
ЦФ
20
M. Sangare
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
1
Росс Лэйдлоу
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
17
Jay Henderson
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
30
Шамал Джордж
ВР
2
Shaun Donnellan
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
40
Samson Lawal
ЦП
36
Sam Culbert
ЦФ
20
M. Sangare
ЦФ
Остались в запасе
1
Росс Лэйдлоу
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
17
Jay Henderson
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Ливингстон - Росс Каунти
1
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
16
Офсайды
2
1
Количество передач
415
355
Сейвы
2
1
Точность передач %
66
62
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
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