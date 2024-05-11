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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Сент-Джонстон
Ливингстон - Сент-Джонстон: обзор матча 11 мая 2024
Ливингстон
11.05.2024, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 3 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Джонстон
72'
К. Монтано
90+5'
A. Shinnie
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Сент-Джонстон
ГОЛ! 2:0!
A. Shinnie
Пас отдал
S. Elder
90'
+5
87'
Замена
К. Смит
️️️️
C. MacPherson
87'
Замена
Д. Джайесими
️️️️
Д. Филлипс
Замена
А. Обилейе
️️️️
К. Монтано
86'
Желтая карточка
Д. Брэндон
84'
Замена
A. Shinnie
️️️️
M. Nottingham
79'
75'
Замена
М. Смит
️️️️
С. Мэй
ГОЛ! 1:0!
К. Монтано
72'
Замена
S. Elder
️️️️
Т. Йенги
67'
Замена
Д. МакКэй
️️️️
С. Питтман
67'
45'
Желтая карточка
С. Мэй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
5
Майкл Девлин
(К)
ЦЗ
2
Джейми Брэндон
ПЗ
26
Кристиан Монтано
ЛВ
10
Стефен Келли
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
99
Тете Йенги
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
21
Michael Nottingham
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Сент-Джонстон
4
Лайам Гордон
(К)
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
7
Дрей Райт
ПВ
10
Ники Кларк
ЦФ
33
Димитар Митов
ЦФ
29
Adama Sidibeh
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Ливингстон
34
Киран Райт
ВР
67
Айо Обилейе
ЦЗ
4
David Carson
ЦЗ
11
Дэн МакКэй
ЛВ
37
Tommy Sharp
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
20
M. Sangare
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
Сент-Джонстон
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
46
Filip Franczak
ЦП
21
Коннор Смит
АП
7
Диалланг Джайесими
ПВ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
25
Dave Richards
ЦФ
3-1-2-4
30
Джордж
16
Келли
5
Девлин
2
Брэндон
10
Келли
26
Монтано
8
Питтман
19
Андерсон
21
7
99
Йенги
4-2-1-4
5
МакГован
8
33
Келтьенс
4
Гордон
8
Филлипс
10
Кэри
7
Райт
17
Мэй
29
33
Митов
10
Кларк
26
Монтано
67
Обилейе
67
Обилейе
26
Монтано
21
22
22
21
8
Питтман
11
МакКэй
11
МакКэй
8
Питтман
99
Йенги
16
16
99
Йенги
17
Мэй
8
Смит
8
Смит
17
Мэй
8
21
Смит
21
Смит
8
8
Филлипс
7
Джайесими
7
Джайесими
8
Филлипс
Остались в запасе
Ливингстон
Сент-Джонстон
34
Киран Райт
ВР
4
David Carson
ЦЗ
37
Tommy Sharp
ЦП
20
M. Sangare
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
46
Filip Franczak
ЦП
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
25
Dave Richards
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Остались в запасе
34
Киран Райт
ВР
4
David Carson
ЦЗ
37
Tommy Sharp
ЦП
20
M. Sangare
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
Остались в запасе
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
46
Filip Franczak
ЦП
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
25
Dave Richards
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Статистика матча Ливингстон - Сент-Джонстон
1
1
Всего ударов по воротам
15
25
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
12
9
Количество передач
400
276
Сейвы
7
6
Точность передач %
71
63
Удары мимо ворот
5
15
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
21
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Сент-Джонстон
- : -
02.12.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
2 : 7
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
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