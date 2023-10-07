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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Мазервелл
Ливингстон - Мазервелл: обзор матча 07 октября 2023
Ливингстон
07.10.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Мазервелл
53'
Б. Андерсон
62'
Ш. Келли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Мазервелл
90'
+4
Желтая карточка
К. Уилкинсон
90'
+3
Желтая карточка
Д. Кейси
Желтая карточка
Д. Холт
90'
+3
Замена
S. Elder
️️️️
Д. МакКэй
86'
85'
Замена
Д. Здравковски
️️️️
Г. Пэтон
Замена
K. Guthrie
️️️️
Б. Андерсон
82'
69'
Желтая карточка
Б. Спенсер
67'
Замена
О. Шоу
️️️️
B. Mugabi
67'
Замена
К. Уилкинсон
️️️️
Т. Бэйр
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ш. Келли
62'
ГОЛ! 1:0!
Б. Андерсон
Пас отдал
Д. МакКэй
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
8
Джейсон Холт
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
11
Дэн МакКэй
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
17
Дэн Кейси
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
12
Гарри Пэтон
ЦП
8
Каллум Слаттери
ЦП
15
Броди Спенсер
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
35
Calan Ledingham
ЦЗ
40
Samson Lawal
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
16
Steven Elder
ЦФ
4
Tom Parkes
ЦФ
20
M. Sangare
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
17
Georgie Gent
ЦЗ
42
Max Ross
ЦЗ
77
Pape Souaré
ЦЗ
6
Давор Здравковски
ОП
24
Luca Ross
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
4-2-1-3
30
Джордж
29
Пенрис
3
67
Обилейе
16
Келли
8
Холт
10
Келли
8
Питтман
7
11
МакКэй
19
Андерсон
4-5-1
31
Келли
2
О'Доннелл
15
17
Кейси
16
МакГинн
12
Пэтон
15
Спенсер
16
Спиттал
38
Миллер
8
Слаттери
9
Бэйр
11
МакКэй
16
16
11
МакКэй
19
Андерсон
28
28
19
Андерсон
12
Пэтон
6
Здравковски
6
Здравковски
12
Пэтон
15
18
Шоу
18
Шоу
15
9
Бэйр
10
Уилкинсон
10
Уилкинсон
9
Бэйр
Остались в запасе
Ливингстон
Мазервелл
14
Jack Hamilton
ВР
35
Calan Ledingham
ЦЗ
40
Samson Lawal
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
4
Tom Parkes
ЦФ
20
M. Sangare
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
1
Aston Oxborough
ВР
17
Georgie Gent
ЦЗ
42
Max Ross
ЦЗ
77
Pape Souaré
ЦЗ
24
Luca Ross
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
14
Jack Hamilton
ВР
35
Calan Ledingham
ЦЗ
40
Samson Lawal
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
4
Tom Parkes
ЦФ
20
M. Sangare
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
17
Georgie Gent
ЦЗ
42
Max Ross
ЦЗ
77
Pape Souaré
ЦЗ
24
Luca Ross
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Ливингстон - Мазервелл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
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