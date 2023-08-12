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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Ливингстон
Рейнджерс - Ливингстон: обзор матча 12 августа 2023
Рейнджерс
12.08.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
4 : 0
Завершен
Ливингстон
10'
С. Ламмерс
78'
Данило
84'
А. Сима
90'
К. Доуэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Ливингстон
ГОЛ! 4:0!
К. Доуэлл
Пас отдал
Р. Матондо
90'
Желтая карточка
Р. Матондо
88'
ГОЛ! 3:0!
А. Сима
84'
82'
Желтая карточка
М. Девлин
Замена
Д. Ландстрем
️️️️
Н. Раскин
81'
Замена
Д. Стерлинг
️️️️
Х. Сифуэнтес
81'
Замена
К. Доуэлл
️️️️
Т. Кантвелл
81'
ГОЛ! 2:0!
Данило
Пас отдал
Б. Баришич
78'
71'
Замена
Д. Пенрис
️️️️
К. Монтано
71'
Замена
M. Nottingham
️️️️
Д. Брэндон
Замена
А. Сима
️️️️
С. Дессер
71'
Замена
Р. Матондо
️️️️
С. Ламмерс
70'
46'
Замена
K. Guthrie
️️️️
M. Sangare
ГОЛ! 1:0!
С. Ламмерс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
43
Николас Раскин
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
67
Айо Обилейе
ЦЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
26
Кристиан Монтано
ЛВ
10
Стефен Келли
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
20
M. Sangare
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Рейнджерс
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
6
Джон Ландстрем
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
10
Янис Хаджи
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
39
Рабби Матондо
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
4
Морган Бойес
ЦЗ
35
Calan Ledingham
ЦЗ
21
Michael Nottingham
ЦФ
4
Tom Parkes
ЦФ
11
Дэн МакКэй
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
4-2-1-3
1
Батлэнд
3
Баришич
4
Суттар
27
Балогун
2
Тавернье
43
Раскин
8
Сифуэнтес
10
Кантвелл
90
Данило
9
Дессер
29
Ламмерс
3-3-1-3
30
Джордж
67
Обилейе
3
5
Девлин
10
Келли
8
Холт
22
26
Монтано
2
Брэндон
7
20
8
Сифуэнтес
21
Стерлинг
21
Стерлинг
8
Сифуэнтес
43
Раскин
6
Ландстрем
6
Ландстрем
43
Раскин
10
Кантвелл
26
Доуэлл
26
Доуэлл
10
Кантвелл
9
Дессер
19
Сима
19
Сима
9
Дессер
29
Ламмерс
39
Матондо
39
Матондо
29
Ламмерс
26
Монтано
29
Пенрис
29
Пенрис
26
Монтано
2
Брэндон
21
21
2
Брэндон
20
28
28
20
Остались в запасе
Рейнджерс
Ливингстон
38
Леон Кинг
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
10
Янис Хаджи
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
14
Jack Hamilton
ВР
4
Морган Бойес
ЦЗ
35
Calan Ledingham
ЦЗ
4
Tom Parkes
ЦФ
11
Дэн МакКэй
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
38
Леон Кинг
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
10
Янис Хаджи
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Остались в запасе
14
Jack Hamilton
ВР
4
Морган Бойес
ЦЗ
35
Calan Ledingham
ЦЗ
4
Tom Parkes
ЦФ
11
Дэн МакКэй
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Рейнджерс - Ливингстон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
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