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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Хиберниан
Ливингстон - Хиберниан: обзор матча 19 мая 2024
Ливингстон
19.05.2024, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 5 тур
1 : 1
Завершен
Хиберниан
67'
Б. Андерсон
49'
М. Маолида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Хиберниан
Замена
D. Carson
️️️️
Б. Андерсон
90'
+3
87'
Замена
Ж. Тавареш
️️️️
П. Хэнлон
Замена
M. Sangare
️️️️
A. Shinnie
77'
71'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Д. Венте
ГОЛ! 1:1!
Б. Андерсон
67'
65'
Желтая карточка
Н. Триантис
Замена
К. Райт
️️️️
Ш. Джордж
57'
49'
ГОЛ! 0:1!
М. Маолида
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
5
Майкл Девлин
(К)
ЦЗ
26
Кристиан Монтано
ЛВ
10
Стефен Келли
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
99
Тете Йенги
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
21
Michael Nottingham
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Хиберниан
35
Джо Воллакотт
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
(К)
ЦЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
28
Крис Кадден
ПП
10
Мартин Бойл
ПВ
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Ливингстон
34
Киран Райт
ВР
4
David Carson
ЦЗ
37
Tommy Sharp
ЦП
16
Steven Elder
ЦФ
20
M. Sangare
ЦФ
Хиберниан
13
Murray Johnson
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
10
Люк Амос
ОП
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
22
Натан Мория-Уэлш
ЦП
63
Дилан Левитт
ЦП
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
2-2-2-4
30
Джордж
16
Келли
5
Девлин
10
Келли
22
26
Монтано
8
Питтман
19
Андерсон
21
7
99
Йенги
3-1-3-2-1
35
Воллакотт
23
Триантис
4
Хэнлон
33
Бушири
32
Кэмпбелл
28
Кадден
21
Обита
11
Ньюэлл
10
Бойл
9
Маолида
9
Венте
30
Джордж
34
Райт
34
Райт
30
Джордж
19
Андерсон
4
4
19
Андерсон
22
20
20
22
4
Хэнлон
80
Тавареш
80
Тавареш
4
Хэнлон
9
Венте
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
9
Венте
Остались в запасе
Ливингстон
Хиберниан
37
Tommy Sharp
ЦП
16
Steven Elder
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
13
Murray Johnson
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
10
Люк Амос
ОП
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
22
Натан Мория-Уэлш
ЦП
63
Дилан Левитт
ЦП
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
37
Tommy Sharp
ЦП
16
Steven Elder
ЦФ
Остались в запасе
13
Murray Johnson
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
10
Люк Амос
ОП
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
22
Натан Мория-Уэлш
ЦП
63
Дилан Левитт
ЦП
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Ливингстон - Хиберниан
1
Всего ударов по воротам
4
13
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
45
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
9
Нарушения
6
8
Офсайды
5
2
Количество передач
332
176
Сейвы
2
1
Точность передач %
69
158
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
3
0
Удары из-за пределов штрафной
1
0
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Килмарнок
- : -
02.12.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
3 : 0
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
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