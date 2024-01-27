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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Данди
Ливингстон - Данди: обзор матча 27 января 2024
Ливингстон
27.01.2024, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 4
Завершен
Данди
78'
Т. Йенги (П)
19'
А. Бакайоко
62'
Л. МакКован
79'
З. Робинсон
87'
M. Mellon
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Данди
87'
ГОЛ! 1:4!
M. Mellon
Пас отдал
M. Boateng
79'
ГОЛ! 1:3!
З. Робинсон
Пас отдал
M. Mellon
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Йенги
78'
74'
Вторая желтая
Л. МакКован
72'
Замена
З. Робинсон
️️️️
А. Бакайоко
Замена
M. Sangare
️️️️
A. Shinnie
71'
62'
ГОЛ! 0:2!
Л. МакКован
Пас отдал
M. Mellon
61'
Замена
M. Mellon
️️️️
С. Тиффони
59'
Замена
M. Boateng
️️️️
Р. Хоули
Замена
Т. Йенги
️️️️
S. Donnellan
57'
Замена
Д. Брэндон
️️️️
Д. МакКэй
57'
53'
Желтая карточка
Л. МакКован
46'
Замена
Д. Маллиган
️️️️
Д. Костеллоу
46'
Замена
Р. Хоули
️️️️
F. Robertson
44'
Желтая карточка
О. Доджсон
Пенальти не реализован!
A. Shinnie
40'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Бакайоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
23
Майкл МакГоверн
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
2
Shaun Donnellan
ЦЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
11
Дэн МакКэй
ЛВ
10
Стефен Келли
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
22
Andrew Shinnie
(К)
ЦП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
21
Michael Nottingham
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Данди
30
Harrison Sharp
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
5
Джо Шонесси
(К)
ЦЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
24
Мохамад Силла
ОП
10
Finlay Robertson
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
35
Calan Ledingham
ЦЗ
2
Джейми Брэндон
ПЗ
40
Samson Lawal
ЦП
36
Sam Culbert
ЦФ
99
Тете Йенги
ЦФ
20
M. Sangare
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
4
Райан Эстли
ЦЗ
25
Райан Хоули
ЦП
6
Malachi Boateng
ЦП
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
28
Michael Mellon
ЦП
8
Джош Маллиган
ПВ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
14
Зак Робинсон
ЦФ
3-3-1-3
23
МакГоверн
29
Пенрис
67
Обилейе
2
10
Келли
8
Холт
22
11
МакКэй
21
16
19
Андерсон
4-1-1-3-1
30
5
Шонесси
5
6
39
Доджсон
24
Силла
10
14
МакКован
11
Костеллоу
17
Тиффони
20
Бакайоко
11
МакКэй
2
Брэндон
2
Брэндон
11
МакКэй
2
99
Йенги
99
Йенги
2
22
20
20
22
10
25
Хоули
25
Хоули
10
Хоули
6
6
Хоули
17
Тиффони
28
28
17
Тиффони
11
Костеллоу
8
Маллиган
8
Маллиган
11
Костеллоу
20
Бакайоко
14
Робинсон
14
Робинсон
20
Бакайоко
Остались в запасе
Ливингстон
Данди
30
Шамал Джордж
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
35
Calan Ledingham
ЦЗ
40
Samson Lawal
ЦП
36
Sam Culbert
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
1
Adam Legzdins
ВР
4
Райан Эстли
ЦЗ
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Остались в запасе
30
Шамал Джордж
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
35
Calan Ledingham
ЦЗ
40
Samson Lawal
ЦП
36
Sam Culbert
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
Остались в запасе
1
Adam Legzdins
ВР
4
Райан Эстли
ЦЗ
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Тони Догерти
Статистика матча Ливингстон - Данди
1
2
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
7
14
Офсайды
7
1
Количество передач
492
297
Сейвы
1
2
Точность передач %
72
57
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
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2023.09.23 20:29
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2023.02.08 23:04
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2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
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2022.07.27 08:15
2
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
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2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
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2
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