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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Ливингстон
Абердин - Ливингстон: обзор матча 15 мая 2024
Абердин
15.05.2024, среда, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 4 тур
3 : 1
Завершен
Ливингстон
58'
Д. Хойлетт
74'
Г. Шинни
81'
Д. Хойлетт
52'
Т. Йенги (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Ливингстон
ГОЛ! 3:1!
Д. Хойлетт
Пас отдал
Г. Шинни
81'
Замена
С. Рубежич
️️️️
A. MacDonald
79'
76'
Желтая карточка
A. Shinnie
Замена
Д. Хайес
️️️️
Дюк
76'
75'
Замена
Д. МакКэй
️️️️
Д. Брэндон
ГОЛ! 2:1!
Г. Шинни
Пас отдал
Д. Хойлетт
74'
Замена
Б. Миовски
️️️️
Э. Соклер
71'
Замена
Л. Кларксон
️️️️
К. Бэррон
71'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хойлетт
58'
57'
Желтая карточка
M. Nottingham
52'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Йенги
46'
Замена
A. Shinnie
️️️️
S. Elder
Желтая карточка
Н. Девлин
43'
Желтая карточка
К. Бэррон
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
31
Ross Doohan
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
23
James McGarry
ЦЗ
4
Грэм Шинни
(К)
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
21
Данте Полвара
ОП
18
Коннор Бэррон
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
19
Эстер Соклер
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
5
Майкл Девлин
(К)
ЦЗ
2
Джейми Брэндон
ПЗ
26
Кристиан Монтано
ЛВ
10
Стефен Келли
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
21
Michael Nottingham
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
99
Тете Йенги
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Абердин
13
Келле Рос
ВР
23
Слободан Рубежич
ЦЗ
29
Ричард Йенсен
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
Ливингстон
34
Киран Райт
ВР
4
David Carson
ЦЗ
11
Дэн МакКэй
ЛВ
22
Andrew Shinnie
ЦП
37
Tommy Sharp
ЦП
20
M. Sangare
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
3-3-2-2
31
2
23
4
Шинни
3
Гартенманн
21
Полвара
2
Девлин
18
Бэррон
30
Хойлетт
11
Дюк
19
Соклер
3-1-2-4
30
Джордж
2
Брэндон
5
Девлин
16
Келли
10
Келли
8
Питтман
26
Монтано
7
99
Йенги
16
21
2
23
Рубежич
23
Рубежич
2
18
Бэррон
7
Кларксон
7
Кларксон
18
Бэррон
11
Дюк
17
Хайес
17
Хайес
11
Дюк
19
Соклер
28
Миовски
28
Миовски
19
Соклер
16
22
22
16
2
Брэндон
11
МакКэй
11
МакКэй
2
Брэндон
Остались в запасе
Абердин
Ливингстон
13
Келле Рос
ВР
29
Ричард Йенсен
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
Главный тренер
Барри Робсон
34
Киран Райт
ВР
4
David Carson
ЦЗ
37
Tommy Sharp
ЦП
20
M. Sangare
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
29
Ричард Йенсен
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
Остались в запасе
34
Киран Райт
ВР
4
David Carson
ЦЗ
37
Tommy Sharp
ЦП
20
M. Sangare
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Абердин - Ливингстон
2
2
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
18
Офсайды
0
2
Количество передач
443
273
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
71
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Хартс
- : -
02.12.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
2 : 0
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
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