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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Ливингстон
Мазервелл - Ливингстон: обзор матча 30 декабря 2023
Мазервелл
30.12.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 1
Завершен
Ливингстон
14'
Б. Спиттал
19'
Т. Бэйр
35'
Т. Бэйр
23'
С. Питтман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Ливингстон
Замена
Г. Пэтон
️️️️
М. Бирет
90'
+4
86'
Желтая карточка
Б. Андерсон
Желтая карточка
К. Слаттери
84'
78'
Замена
A. Shinnie
️️️️
Д. Холт
77'
Замена
M. Sangare
️️️️
К. Монтано
Желтая карточка
B. Mugabi
71'
Желтая карточка
Б. Спенсер
59'
Замена
К. Слаттери
️️️️
О. Шоу
57'
Замена
B. Mugabi
️️️️
S. Blaney
46'
Желтая карточка
М. Бирет
45'
43'
Желтая карточка
Д. Холт
39'
Желтая карточка
М. Девлин
ГОЛ! 3:1!
Т. Бэйр
Пас отдал
М. Бирет
35'
23'
ГОЛ! 2:1!
С. Питтман
Пас отдал
К. Монтано
ГОЛ! 2:0!
Т. Бэйр
Пас отдал
Б. Спиттал
19'
ГОЛ! 1:0!
Б. Спиттал
Пас отдал
Т. Бэйр
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
(К)
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
17
Georgie Gent
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
6
Давор Здравковски
ОП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
15
Броди Спенсер
ЦП
5
S. Blaney
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
5
Майкл Девлин
(К)
ЦЗ
26
Кристиан Монтано
ЛВ
8
Джейсон Холт
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
21
Michael Nottingham
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
42
Max Ross
ЦЗ
66
Калум Батчер
ОП
12
Гарри Пэтон
ЦП
8
Каллум Слаттери
ЦП
9
Джонатан Обика
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
24
Luca Ross
ЦФ
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
35
Calan Ledingham
ЦЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
2
Джейми Брэндон
ПЗ
22
Andrew Shinnie
ЦП
40
Samson Lawal
ЦП
4
Tom Parkes
ЦФ
20
M. Sangare
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
3-1-2-4
31
Келли
16
МакГинн
17
2
О'Доннелл
6
Здравковски
16
Спиттал
15
Спенсер
5
14
Бирет
18
Шоу
9
Бэйр
3-1-2-4
30
Джордж
67
Обилейе
5
Девлин
29
Пенрис
8
Холт
8
Питтман
26
Монтано
7
28
21
19
Андерсон
5
15
15
5
14
Бирет
12
Пэтон
12
Пэтон
14
Бирет
18
Шоу
8
Слаттери
8
Слаттери
18
Шоу
8
Холт
22
22
8
Холт
26
Монтано
20
20
26
Монтано
Остались в запасе
Мазервелл
Ливингстон
1
Aston Oxborough
ВР
42
Max Ross
ЦЗ
66
Калум Батчер
ОП
9
Джонатан Обика
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
24
Luca Ross
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
14
Jack Hamilton
ВР
35
Calan Ledingham
ЦЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
2
Джейми Брэндон
ПЗ
40
Samson Lawal
ЦП
4
Tom Parkes
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
42
Max Ross
ЦЗ
66
Калум Батчер
ОП
9
Джонатан Обика
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
24
Luca Ross
ЦФ
Остались в запасе
14
Jack Hamilton
ВР
35
Calan Ledingham
ЦЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
2
Джейми Брэндон
ПЗ
40
Samson Lawal
ЦП
4
Tom Parkes
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Мазервелл - Ливингстон
4
3
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
14
Офсайды
4
1
Количество передач
275
333
Сейвы
0
1
Точность передач %
46
52
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
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