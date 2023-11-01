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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Ливингстон
Хартс - Ливингстон: обзор матча 01 ноября 2023
Хартс
01.11.2023, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Ливингстон
79'
К. Варгас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Ливингстон
Замена
Э. Халидэй
️️️️
А. Лоури
90'
+4
90'
Желтая карточка
Б. Андерсон
89'
Замена
Д. МакКэй
️️️️
M. Welch-Hayes
82'
Замена
D. Lloyd
️️️️
Д. Холт
82'
Замена
Б. Андерсон
️️️️
A. Shinnie
ГОЛ! 1:0!
К. Варгас
Пас отдал
Д. Грант
79'
78'
Желтая карточка
A. Shinnie
Замена
C. Nieuwenhof
️️️️
Б. Банингиме
76'
Замена
К. Варгас
️️️️
Л. Бойс
69'
64'
Желтая карточка
Д. Холт
63'
Желтая карточка
Д. Пенрис
Замена
Ю. Ода
️️️️
А. Форрест
62'
Замена
Д. Грант
️️️️
К. Девлин
46'
Желтая карточка
К. Девлин
44'
Желтая карточка
Б. Банингиме
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
27
Лиам Бойс
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
(К)
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
8
Джейсон Холт
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
7
Jon Nouble
ЦФ
22
Miles Welch-Hayes
ЦФ
20
M. Sangare
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Хартс
23
Майкл МакГоверн
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
5
Петер Харинг
ОП
8
Джордж Грант
ЦП
28
Calem Nieuwenhof
ЦП
77
Кеннет Варгас
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
40
Samson Lawal
ЦП
4
Tom Parkes
ЦФ
25
Danny Lloyd
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
11
Дэн МакКэй
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
3-1-2-2-2
28
Кларк
3
Кингсли
15
Роулес
2
Кент
14
Девлин
20
Кокрейн
6
Банингиме
14
Форрест
11
Лоури
7
Шенклэнд
27
Бойс
3-3-1-3
14
16
Келли
5
Девлин
29
Пенрис
8
Холт
22
10
Келли
8
Питтман
20
22
7
11
Лоури
11
Халидэй
11
Халидэй
11
Лоури
14
Девлин
8
Грант
8
Грант
14
Девлин
6
Банингиме
28
28
6
Банингиме
27
Бойс
77
Варгас
77
Варгас
27
Бойс
14
Форрест
9
Ода
9
Ода
14
Форрест
8
Холт
25
25
8
Холт
22
11
МакКэй
11
МакКэй
22
22
19
Андерсон
19
Андерсон
22
Остались в запасе
Хартс
Ливингстон
23
Майкл МакГоверн
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
5
Петер Харинг
ОП
Главный тренер
Робби Нейлсон
30
Шамал Джордж
ВР
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
40
Samson Lawal
ЦП
4
Tom Parkes
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
5
Петер Харинг
ОП
Остались в запасе
30
Шамал Джордж
ВР
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
40
Samson Lawal
ЦП
4
Tom Parkes
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Хартс - Ливингстон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
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