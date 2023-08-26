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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Ливингстон
Хиберниан - Ливингстон: обзор матча 26 августа 2023
Хиберниан
26.08.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 3
Завершен
Ливингстон
61'
М. Бойл
86'
Д. Кэмпбелл
8'
Д. Обита (АГ)
65'
Б. Андерсон
75'
M. Sangare
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Ливингстон
ГОЛ! 2:3!
Д. Кэмпбелл
86'
79'
Желтая карточка
Ш. Джордж
77'
Желтая карточка
M. Sangare
75'
ГОЛ! 1:3!
M. Sangare
66'
Замена
M. Sangare
️️️️
Д. Брэндон
65'
ГОЛ! 1:2!
Б. Андерсон
Пас отдал
Д. Пенрис
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
R. Harbottle
65'
Замена
Д. Венте
️️️️
К. Доидж
65'
ГОЛ! 1:1!
М. Бойл
Пас отдал
К. Доидж
61'
59'
Замена
Б. Андерсон
️️️️
K. Guthrie
Замена
M. Boruc
️️️️
Д. Маршалл
46'
40'
Желтая карточка
Д. Брэндон
33'
Желтая карточка
K. Guthrie
Желтая карточка
К. Доидж
15'
8'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Обита
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
26
Riley Harbottle
ЦЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
8
Джейсон Холт
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
7
Jon Nouble
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Хиберниан
25
Maksymilian Boruc
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
4
Морган Бойес
ЦЗ
35
Calan Ledingham
ЦЗ
40
Samson Lawal
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
20
M. Sangare
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
3-3-1-3
1
Маршалл
26
33
Бушири
2
Фиш
8
Джегго
11
Ньюэлл
21
Обита
10
Бойл
27
Йуан
27
Доидж
27
4-2-1-3
30
Джордж
67
Обилейе
5
Девлин
3
29
Пенрис
8
Холт
22
8
Питтман
28
2
Брэндон
7
1
Маршалл
25
25
1
Маршалл
26
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
26
27
Доидж
9
Венте
9
Венте
27
Доидж
2
Брэндон
20
20
2
Брэндон
28
19
Андерсон
19
Андерсон
28
Остались в запасе
Хиберниан
Ливингстон
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
14
Jack Hamilton
ВР
4
Морган Бойес
ЦЗ
35
Calan Ledingham
ЦЗ
40
Samson Lawal
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
16
Steven Elder
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
Остались в запасе
14
Jack Hamilton
ВР
4
Морган Бойес
ЦЗ
35
Calan Ledingham
ЦЗ
40
Samson Lawal
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
16
Steven Elder
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Хиберниан - Ливингстон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
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