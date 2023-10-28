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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Данди
Ливингстон - Данди: обзор матча 28 октября 2023
Ливингстон
28.10.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Данди
82'
Д. Шонесси
85'
Д. Шонесси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Данди
85'
ГОЛ! 0:2!
Д. Шонесси
Пас отдал
J. Portales
82'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шонесси
Пас отдал
М. Силла
75'
Замена
С. Тиффони
️️️️
J. McGhee
Замена
Д. Брэндон
️️️️
Д. МакКэй
71'
Замена
A. Shinnie
️️️️
Б. Андерсон
71'
Красная карточка
К. Монтано
70'
Замена
K. Guthrie
️️️️
S. Elder
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
26
Кристиан Монтано
ЛВ
8
Джейсон Холт
ЦП
16
Steven Elder
ЦФ
11
Дэн МакКэй
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Данди
31
Тревор Карсон
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
33
Оуэн Бек
ЛЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
19
Juan Portales
ЦЗ
5
Джо Шонесси
(К)
ЦЗ
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
24
Мохамад Силла
ЦП
6
Malachi Boateng
ЦП
14
Люк МакКован
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
10
Стефен Келли
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
22
Miles Welch-Hayes
ЦФ
20
M. Sangare
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
25
Danny Lloyd
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
5
Рики Лами
ЦЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
2
Cammy Kerr
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
10
Finlay Robertson
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
11
Diego Pineda
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
4-1-1-4
30
Джордж
29
Пенрис
3
5
Девлин
16
Келли
8
Холт
26
Монтано
16
19
Андерсон
7
11
МакКэй
3-2-3-2
31
Карсон
6
19
5
Шонесси
6
Доннелли
33
Бек
16
Кэмерон
24
Силла
6
7
Радден
14
МакКован
19
Андерсон
22
22
19
Андерсон
11
МакКэй
2
Брэндон
2
Брэндон
11
МакКэй
16
28
28
16
6
17
Тиффони
17
Тиффони
6
Остались в запасе
Ливингстон
Данди
14
Jack Hamilton
ВР
10
Стефен Келли
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
22
Miles Welch-Hayes
ЦФ
20
M. Sangare
ЦФ
25
Danny Lloyd
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
1
Adam Legzdins
ВР
5
Рики Лами
ЦЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
2
Cammy Kerr
ЦЗ
10
Finlay Robertson
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
11
Diego Pineda
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Остались в запасе
14
Jack Hamilton
ВР
10
Стефен Келли
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
22
Miles Welch-Hayes
ЦФ
20
M. Sangare
ЦФ
25
Danny Lloyd
ЦФ
Остались в запасе
1
Adam Legzdins
ВР
5
Рики Лами
ЦЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
2
Cammy Kerr
ЦЗ
10
Finlay Robertson
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
11
Diego Pineda
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Тони Догерти
Статистика матча Ливингстон - Данди
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Главный судья:
Новости команд
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Ливингстон
Данди
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
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