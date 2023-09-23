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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Селтик
Ливингстон - Селтик: обзор матча 23 сентября 2023
Ливингстон
23.09.2023, суббота, 14:30
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 3
Завершен
Селтик
14'
Р. Хатате (П)
48'
М. О'Райли
90+5'
Д. Маэда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Селтик
90'
+5
ГОЛ! 0:3!
Д. Маэда
Желтая карточка
T. Parkes
80'
71'
Замена
Х. О
️️️️
К. Фурухаси
Замена
K. Guthrie
️️️️
Д. Пенрис
71'
Желтая карточка
S. Elder
70'
Желтая карточка
A. Shinnie
66'
61'
Замена
Т. Ивата
️️️️
Р. Хатате
Замена
S. Elder
️️️️
Д. Брэндон
58'
Замена
T. Parkes
️️️️
M. Sangare
58'
48'
ГОЛ! 0:2!
М. О'Райли
31'
Замена
С. Бэйн
️️️️
Д. Форрест
28'
Красная карточка
Д. Харт
26'
Желтая карточка
Л. Скейлз
22'
Желтая карточка
А. Джонстон
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Хатате
Желтая карточка
L. de Lucas
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
22
Andrew Shinnie
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
20
M. Sangare
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
40
Samson Lawal
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
4
Tom Parkes
ЦФ
11
Дэн МакКэй
ЦФ
25
Danny Lloyd
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
24
Томоки Ивата
ОП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
13
Хен-Джун Ян
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
3-2-1-4
30
Джордж
29
Пенрис
67
Обилейе
3
22
8
Холт
8
Питтман
19
Андерсон
7
20
2
Брэндон
4-3-2-1
1
Харт
2
Джонстон
14
Лагербилке
5
Скейлз
32
Тэйлор
33
О'Райли
42
МакГрегор
5
Хатате
49
Форрест
7
Фурухаси
38
Маэда
29
Пенрис
28
28
29
Пенрис
20
4
4
20
2
Брэндон
16
16
2
Брэндон
49
Форрест
19
Бэйн
19
Бэйн
49
Форрест
5
Хатате
24
Ивата
24
Ивата
5
Хатате
7
Фурухаси
9
О
9
О
7
Фурухаси
Остались в запасе
Ливингстон
Селтик
14
Jack Hamilton
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
40
Samson Lawal
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
11
Дэн МакКэй
ЦФ
25
Danny Lloyd
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
77
Луис Пальма
ЛВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
14
Jack Hamilton
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
40
Samson Lawal
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
11
Дэн МакКэй
ЦФ
25
Danny Lloyd
ЦФ
Остались в запасе
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
77
Луис Пальма
ЛВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Ливингстон - Селтик
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
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