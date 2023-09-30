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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Ливингстон
Сент-Джонстон - Ливингстон: обзор матча 30 сентября 2023
Сент-Джонстон
30.09.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Ливингстон
36'
Д. Костеллоу
57'
Ш. Келли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Ливингстон
Желтая карточка
С. Мэй
90'
+2
Замена
М. Смит
️️️️
С. Спранглер
90'
+2
Замена
С. МакКлелланд
️️️️
Д. Костеллоу
84'
Красная карточка
Л. Гордон
83'
80'
Желтая карточка
Д. Холт
69'
Замена
С. Питтман
️️️️
A. Shinnie
69'
Замена
K. Guthrie
️️️️
M. Sangare
Замена
С. Мэй
️️️️
Л. Джефкотт
68'
62'
Замена
L. de Lucas
️️️️
T. Parkes
57'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ш. Келли
48'
Желтая карточка
Д. МакКэй
46'
Замена
Д. МакКэй
️️️️
Д. Брэндон
ГОЛ! 1:0!
Д. Костеллоу
Пас отдал
Д. Филлипс
36'
Желтая карточка
С. Спранглер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
4
Лайам Гордон
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
19
Люк Робинсон
ЦЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
7
Дрей Райт
ПВ
33
Димитар Митов
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
8
Джейсон Холт
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
20
M. Sangare
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
4
Tom Parkes
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Сент-Джонстон
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
5
Сэм МакКлелланд
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
46
Filip Franczak
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
40
Samson Lawal
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
11
Дэн МакКэй
ЦФ
25
Danny Lloyd
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
3-4-2-2
4
Гордон
4
Консидайн
19
Робинсон
8
Филлипс
18
10
Кэри
6
Спранглер
11
Костеллоу
7
Райт
31
Джефкотт
33
Митов
3-2-5
30
Джордж
16
Келли
67
Обилейе
29
Пенрис
8
Холт
22
19
Андерсон
4
2
Брэндон
20
7
11
Костеллоу
5
МакКлелланд
5
МакКлелланд
11
Костеллоу
6
Спранглер
8
Смит
8
Смит
6
Спранглер
31
Джефкотт
17
Мэй
17
Мэй
31
Джефкотт
4
3
3
4
22
8
Питтман
8
Питтман
22
2
Брэндон
11
МакКэй
11
МакКэй
2
Брэндон
20
28
28
20
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Ливингстон
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
46
Filip Franczak
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
14
Jack Hamilton
ВР
40
Samson Lawal
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
25
Danny Lloyd
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
46
Filip Franczak
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
Остались в запасе
14
Jack Hamilton
ВР
40
Samson Lawal
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
25
Danny Lloyd
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Сент-Джонстон - Ливингстон
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
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