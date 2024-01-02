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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Хартс
Ливингстон - Хартс: обзор матча 02 января 2024
Ливингстон
02.01.2024, вторник, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Хартс
79'
A. Shinnie (П)
53'
К. Варгас
64'
Л. Шенклэнд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Хартс
90'
+2
Замена
Ю. Ода
️️️️
К. Варгас
Замена
Б. Андерсон
️️️️
С. Питтман
84'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
A. Shinnie
79'
Замена
M. Nottingham
️️️️
М. Девлин
68'
64'
ГОЛ! 0:2!
Л. Шенклэнд
Пас отдал
А. Форрест
Замена
Т. Йенги
️️️️
S. Elder
62'
60'
Желтая карточка
Ф. Кент
53'
ГОЛ! 0:1!
К. Варгас
Пас отдал
А. Форрест
51'
Пенальти не реализован!
Л. Шенклэнд
Замена
К. Монтано
️️️️
T. Parkes
46'
45'
+4
Желтая карточка
Л. Шенклэнд
Желтая карточка
T. Parkes
45'
+4
42'
Желтая карточка
C. Nieuwenhof
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
5
Майкл Девлин
(К)
ЦЗ
2
Джейми Брэндон
ПЗ
22
Andrew Shinnie
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
16
Steven Elder
ЦФ
4
Tom Parkes
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
2
Франки Кент
ЦЗ
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
5
Петер Харинг
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
28
Calem Nieuwenhof
ЦП
7
Лоуренс Шенклэнд
(К)
ЦФ
77
Кеннет Варгас
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
26
Кристиан Монтано
ЛВ
11
Дэн МакКэй
ЛВ
99
Тете Йенги
ЦФ
20
M. Sangare
ЦФ
21
Michael Nottingham
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
33
Финлей Поллок
АП
11
Алекс Лоури
АП
21
James Wilson
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
4-2-1-3
14
29
Пенрис
67
Обилейе
5
Девлин
2
Брэндон
22
8
Холт
8
Питтман
28
4
16
4-1-2-1-2
28
Кларк
6
Сиббик
4
Хэлкетт
3
Кингсли
2
Кент
5
Харинг
20
Кокрейн
28
14
Форрест
77
Варгас
7
Шенклэнд
4
26
Монтано
26
Монтано
4
16
99
Йенги
99
Йенги
16
5
Девлин
21
21
5
Девлин
8
Питтман
19
Андерсон
19
Андерсон
8
Питтман
77
Варгас
9
Ода
9
Ода
77
Варгас
Остались в запасе
Ливингстон
Хартс
30
Шамал Джордж
ВР
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
11
Дэн МакКэй
ЛВ
20
M. Sangare
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
1
Крейг Гордон
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
33
Финлей Поллок
АП
11
Алекс Лоури
АП
21
James Wilson
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
30
Шамал Джордж
ВР
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
11
Дэн МакКэй
ЛВ
20
M. Sangare
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
33
Финлей Поллок
АП
11
Алекс Лоури
АП
21
James Wilson
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Ливингстон - Хартс
1
3
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
16
Офсайды
3
1
Количество передач
375
346
Сейвы
3
2
Точность передач %
66
59
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
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