Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Ливингстон
Рейнджерс - Ливингстон: обзор матча 03 февраля 2024
Рейнджерс
03.02.2024, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Ливингстон
40'
Ф. Силва
45+2'
Р. Матондо
55'
Т. Кантвелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Ливингстон
Замена
С. Дессер
️️️️
Ф. Силва
76'
73'
Замена
M. Nottingham
️️️️
S. Donnellan
73'
Замена
S. Elder
️️️️
M. Sangare
Замена
О. Кортес
️️️️
Р. Матондо
61'
Замена
Т. Лоуренс
️️️️
Р. Джек
61'
Замена
Р. Йилмаз
️️️️
Б. Баришич
61'
60'
Замена
Д. МакКэй
️️️️
A. Shinnie
ГОЛ! 3:0!
Т. Кантвелл
55'
46'
Замена
Б. Андерсон
️️️️
Д. Пенрис
ГОЛ! 2:0!
Р. Матондо
Пас отдал
Б. Баришич
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Ф. Силва
40'
Замена
Д. Суттар
️️️️
Л. Балогун
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К)
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
8
Райан Джек
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
45
Росс Маккосленд
ПВ
39
Рабби Матондо
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
4
David Carson
ЦЗ
2
Shaun Donnellan
ЦЗ
2
Джейми Брэндон
ПЗ
22
Andrew Shinnie
(К)
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
7
Jon Nouble
ЦФ
20
M. Sangare
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Рейнджерс
4
Джон Суттар
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
10
Том Лоуренс
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
43
Николас Раскин
ЦП
7
Оскар Кортес
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Ливингстон
23
Майкл МакГоверн
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
11
Дэн МакКэй
ЛВ
40
Samson Lawal
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
21
Michael Nottingham
ЦФ
99
Тете Йенги
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
4-2-3-1
1
Батлэнд
3
Баришич
6
Голдсон
27
Балогун
2
Тавернье
8
Джек
6
Ландстрем
10
Кантвелл
45
Маккосленд
39
Матондо
21
Силва
3-2-2-1-2
30
Джордж
67
Обилейе
4
2
2
Брэндон
29
Пенрис
22
8
Холт
8
Питтман
20
7
27
Балогун
4
Суттар
4
Суттар
27
Балогун
3
Баришич
33
Йилмаз
33
Йилмаз
3
Баришич
8
Джек
10
Лоуренс
10
Лоуренс
8
Джек
39
Матондо
7
Кортес
7
Кортес
39
Матондо
21
Силва
9
Дессер
9
Дессер
21
Силва
22
11
МакКэй
11
МакКэй
22
2
21
21
2
29
Пенрис
19
Андерсон
19
Андерсон
29
Пенрис
20
16
16
20
Остались в запасе
Рейнджерс
Ливингстон
38
Леон Кинг
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
43
Николас Раскин
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Филипп Клеман
23
Майкл МакГоверн
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
40
Samson Lawal
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
99
Тете Йенги
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
38
Леон Кинг
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
43
Николас Раскин
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
40
Samson Lawal
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
99
Тете Йенги
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Рейнджерс - Ливингстон
Всего ударов по воротам
32
0
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
14
0
Нарушения
9
6
Офсайды
1
0
Количество передач
693
228
Сейвы
0
5
Точность передач %
89
56
Удары мимо ворот
14
0
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
21
0
Удары из-за пределов штрафной
11
0
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Новости команд
Все
Рейнджерс
Ливингстон
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+