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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Ливингстон
Росс Каунти - Ливингстон: обзор матча 16 сентября 2023
Росс Каунти
16.09.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Ливингстон
59'
С. Маррей
72'
Б. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Ливингстон
Замена
И. Брофи
️️️️
С. Маррей
79'
79'
Замена
D. Lloyd
️️️️
Д. Брэндон
72'
ГОЛ! 1:1!
Б. Андерсон
Пас отдал
K. Guthrie
65'
Замена
K. Guthrie
️️️️
Д. Пенрис
61'
Желтая карточка
А. Обилейе
ГОЛ! 1:0!
С. Маррей
Пас отдал
Д. Рид
59'
51'
Желтая карточка
М. Девлин
45'
Желтая карточка
Д. Брэндон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
35
Уилл Найтингэйл
ЦЗ
23
Джеймс Браун
ЦЗ
20
Джек Болдуин
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
6
Kyle Turner
ЦП
31
Ян Дханда
АП
43
Джош Рид
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
15
Симон Маррей
ЦФ
26
R. Leak
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
8
Джейсон Холт
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
7
Jon Nouble
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
7
Скотт Хай
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Jay Henderson
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
40
Samson Lawal
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
20
M. Sangare
ЦФ
4
Tom Parkes
ЦФ
11
Дэн МакКэй
ЦФ
25
Danny Lloyd
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
4-1-1-4
1
Лэйдлоу
35
Найтингэйл
23
Браун
20
Болдуин
8
Рэндалл
6
31
Дханда
43
Рид
26
15
Маррей
10
Уайт
4-3-3
30
Джордж
67
Обилейе
5
Девлин
3
29
Пенрис
8
Холт
22
10
Келли
2
Брэндон
19
Андерсон
7
15
Маррей
27
Брофи
27
Брофи
15
Маррей
2
Брэндон
25
25
2
Брэндон
29
Пенрис
28
28
29
Пенрис
Остались в запасе
Росс Каунти
Ливингстон
1
Росс Мунро
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
7
Скотт Хай
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Jay Henderson
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
14
Jack Hamilton
ВР
40
Samson Lawal
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
20
M. Sangare
ЦФ
4
Tom Parkes
ЦФ
11
Дэн МакКэй
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
7
Скотт Хай
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Jay Henderson
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Остались в запасе
14
Jack Hamilton
ВР
40
Samson Lawal
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
20
M. Sangare
ЦФ
4
Tom Parkes
ЦФ
11
Дэн МакКэй
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Росс Каунти - Ливингстон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
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2023.02.08 23:04
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2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
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