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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Ливингстон
Данди - Ливингстон: обзор матча 05 ноября 2023
Данди
05.11.2023, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Ливингстон
57'
Л. МакКован
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди - Ливингстон
90'
+7
Замена
T. Parkes
️️️️
M. Nottingham
Замена
А. Доннелли
️️️️
О. Бек
90'
80'
Желтая карточка
M. Nottingham
Замена
З. Робинсон
️️️️
А. Бакайоко
71'
66'
Замена
M. Sangare
️️️️
Д. Холт
66'
Замена
M. Nottingham
️️️️
M. Welch-Hayes
ГОЛ! 1:0!
Л. МакКован
57'
55'
Желтая карточка
Ш. Келли
51'
Замена
Д. МакКэй
️️️️
D. Lloyd
47'
Желтая карточка
D. Lloyd
Замена
M. Boateng
️️️️
М. Силла
46'
Желтая карточка
Л. МакКован
12'
Желтая карточка
Д. Шонесси
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
31
Тревор Карсон
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
19
Juan Portales
ЦЗ
5
Джо Шонесси
(К)
ЦЗ
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
24
Мохамад Силла
ЦП
14
Люк МакКован
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
25
Danny Lloyd
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
22
Miles Welch-Hayes
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
2
Cammy Kerr
ЦЗ
25
Райан Хоули
ЦП
18
Charlie Reilly
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
6
Malachi Boateng
ЦП
14
Зак Робинсон
ЦФ
11
Diego Pineda
ЦФ
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
21
Michael Nottingham
ЦФ
4
Tom Parkes
ЦФ
20
M. Sangare
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
11
Дэн МакКэй
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
3-2-2-3
31
Карсон
5
Лами
19
5
Шонесси
33
Бек
6
16
Кэмерон
24
Силла
7
Радден
20
Бакайоко
14
МакКован
3-3-1-3
14
16
Келли
5
Девлин
29
Пенрис
10
Келли
8
Холт
22
8
Питтман
22
7
25
33
Бек
6
Доннелли
6
Доннелли
33
Бек
24
Силла
6
6
24
Силла
20
Бакайоко
14
Робинсон
14
Робинсон
20
Бакайоко
22
21
21
22
4
4
8
Холт
20
20
8
Холт
25
11
МакКэй
11
МакКэй
25
Остались в запасе
Данди
Ливингстон
1
Adam Legzdins
ВР
2
Cammy Kerr
ЦЗ
25
Райан Хоули
ЦП
18
Charlie Reilly
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
11
Diego Pineda
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
30
Шамал Джордж
ВР
2
Джейми Брэндон
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
1
Adam Legzdins
ВР
2
Cammy Kerr
ЦЗ
25
Райан Хоули
ЦП
18
Charlie Reilly
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
11
Diego Pineda
ЦФ
Остались в запасе
30
Шамал Джордж
ВР
2
Джейми Брэндон
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Данди - Ливингстон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Главный судья:
Новости команд
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Данди
Ливингстон
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2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
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