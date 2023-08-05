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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Абердин
Ливингстон - Абердин: обзор матча 05 августа 2023
Ливингстон
05.08.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Абердин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Абердин
Замена
Д. МакКэй
️️️️
Б. Андерсон
90'
+3
83'
Желтая карточка
Д. Хайес
Желтая карточка
М. Девлин
81'
78'
Замена
Э. Соклер
️️️️
S. Morris
Замена
Д. Пенрис
️️️️
К. Монтано
73'
67'
Желтая карточка
Н. Девлин
Замена
Б. Андерсон
️️️️
K. Guthrie
63'
Желтая карточка
К. Монтано
50'
Замена
С. Питтман
️️️️
M. Sangare
46'
32'
Желтая карточка
Л. Кларксон
Желтая карточка
M. Sangare
31'
27'
Желтая карточка
С. Рубежич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
67
Айо Обилейе
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
26
Кристиан Монтано
ЛВ
8
Джейсон Холт
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
20
M. Sangare
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Абердин
13
Келле Рос
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
23
Слободан Рубежич
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
21
Данте Полвара
ОП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
28
Боян Миовски
ЦФ
14
Shayden Morris
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
4
Морган Бойес
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
16
Steven Elder
ЦФ
4
Tom Parkes
ЦФ
11
Дэн МакКэй
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Абердин
31
Ross Doohan
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
30
Ор Дадья
ЦЗ
18
Коннор Бэррон
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
40
Findlay Marshall
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
19
Эстер Соклер
ЦФ
3-2-1-4
30
Джордж
67
Обилейе
5
Девлин
3
8
Холт
22
26
Монтано
28
7
2
Брэндон
20
4-1-2-3
13
Рос
2
Девлин
23
Рубежич
4
Шинни
3
МакКензи
21
Полвара
7
Кларксон
17
Хайес
11
Дюк
14
28
Миовски
26
Монтано
29
Пенрис
29
Пенрис
26
Монтано
20
8
Питтман
8
Питтман
20
Андерсон
11
МакКэй
11
МакКэй
Андерсон
28
19
Андерсон
19
Андерсон
28
14
19
Соклер
19
Соклер
14
Остались в запасе
Ливингстон
Абердин
14
Jack Hamilton
ВР
4
Морган Бойес
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
16
Steven Elder
ЦФ
4
Tom Parkes
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
31
Ross Doohan
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
30
Ор Дадья
ЦЗ
18
Коннор Бэррон
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
40
Findlay Marshall
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
14
Jack Hamilton
ВР
4
Морган Бойес
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
16
Steven Elder
ЦФ
4
Tom Parkes
ЦФ
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
30
Ор Дадья
ЦЗ
18
Коннор Бэррон
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
40
Findlay Marshall
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Ливингстон - Абердин
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
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