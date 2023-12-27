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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Сент-Джонстон
Ливингстон - Сент-Джонстон: обзор матча 27 декабря 2023
Ливингстон
27.12.2023, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Сент-Джонстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Сент-Джонстон
90'
+1
Желтая карточка
Г. Кэри
79'
Замена
К. Кейн
️️️️
Н. Кларк
Замена
К. Монтано
️️️️
M. Nottingham
77'
66'
Замена
С. Спранглер
️️️️
С. Мэй
Желтая карточка
М. Девлин
64'
Желтая карточка
С. Питтман
49'
46'
Замена
Э. Консидайн
️️️️
T. Gallacher
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
5
Майкл Девлин
(К)
ЦЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
22
Andrew Shinnie
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
21
Michael Nottingham
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Сент-Джонстон
19
Люк Робинсон
ЛЗ
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
4
Лайам Гордон
(К)
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
33
Димитар Митов
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
35
Calan Ledingham
ЦЗ
2
Джейми Брэндон
ПЗ
26
Кристиан Монтано
ЛВ
40
Samson Lawal
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
16
Steven Elder
ЦФ
20
M. Sangare
ЦФ
Сент-Джонстон
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
10
Грехэм Кэри
ЦП
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
3-2-1-4
30
Джордж
29
Пенрис
67
Обилейе
5
Девлин
22
8
Холт
8
Питтман
21
28
7
19
Андерсон
4-3-4
42
4
Гордон
2
Браун
19
Робинсон
8
Смит
8
Филлипс
18
17
Мэй
10
Кларк
3
33
Митов
21
26
Монтано
26
Монтано
21
3
4
Консидайн
4
Консидайн
3
17
Мэй
6
Спранглер
6
Спранглер
17
Мэй
10
Кларк
20
Кейн
20
Кейн
10
Кларк
Остались в запасе
Ливингстон
Сент-Джонстон
14
Jack Hamilton
ВР
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
35
Calan Ledingham
ЦЗ
2
Джейми Брэндон
ПЗ
40
Samson Lawal
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
16
Steven Elder
ЦФ
20
M. Sangare
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
10
Грехэм Кэри
ЦП
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
11
Дара Костеллоу
ЛВ
25
Dave Richards
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Остались в запасе
14
Jack Hamilton
ВР
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
35
Calan Ledingham
ЦЗ
2
Джейми Брэндон
ПЗ
40
Samson Lawal
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
16
Steven Elder
ЦФ
20
M. Sangare
ЦФ
Остались в запасе
10
Грехэм Кэри
ЦП
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
11
Дара Костеллоу
ЛВ
25
Dave Richards
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Статистика матча Ливингстон - Сент-Джонстон
2
1
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
12
Офсайды
2
5
Количество передач
350
360
Сейвы
2
3
Точность передач %
61
62
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
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2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
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2
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2023.09.23 20:29
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2023.02.08 23:04
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2022.07.27 08:15
2
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2025.01.15 14:18
1
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2024.08.18 13:47
2
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