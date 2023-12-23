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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Ливингстон
Селтик - Ливингстон: обзор матча 23 декабря 2023
Селтик
23.12.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Ливингстон
46'
К. Фурухаси
51'
Л. Скейлз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Ливингстон
86'
Замена
К. Монтано
️️️️
Д. Пенрис
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
П. Бернарду
80'
Замена
Х. Ян
️️️️
Л. Пальма
71'
Замена
Х. О
️️️️
К. Фурухаси
71'
67'
Желтая карточка
Д. Холт
65'
Замена
K. Guthrie
️️️️
Б. Андерсон
Замена
Д. Форрест
️️️️
Д. Маэда
63'
ГОЛ! 2:0!
Л. Скейлз
Пас отдал
Л. Пальма
51'
ГОЛ! 1:0!
К. Фурухаси
Пас отдал
Л. Пальма
46'
42'
Замена
M. Nottingham
️️️️
T. Parkes
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
77
Луис Пальма
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К)
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
2
Джейми Брэндон
ПЗ
8
Джейсон Холт
(К)
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
4
Tom Parkes
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
5
Хек-Гю Квон
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
35
Calan Ledingham
ЦЗ
26
Кристиан Монтано
ЛВ
40
Samson Lawal
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
21
Michael Nottingham
ЦФ
22
Miles Welch-Hayes
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
5
Скейлз
2
Джонстон
33
О'Райли
42
МакГрегор
8
Бернарду
77
Пальма
7
Фурухаси
38
Маэда
4-2-1-3
14
2
Брэндон
3
67
Обилейе
29
Пенрис
8
Холт
22
8
Питтман
7
4
19
Андерсон
8
Бернарду
14
Тернбулл
14
Тернбулл
8
Бернарду
38
Маэда
49
Форрест
49
Форрест
38
Маэда
77
Пальма
13
Ян
13
Ян
77
Пальма
7
Фурухаси
9
О
9
О
7
Фурухаси
29
Пенрис
26
Монтано
26
Монтано
29
Пенрис
4
21
21
4
19
Андерсон
28
28
19
Андерсон
Остались в запасе
Селтик
Ливингстон
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
5
Хек-Гю Квон
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
30
Шамал Джордж
ВР
35
Calan Ledingham
ЦЗ
40
Samson Lawal
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
22
Miles Welch-Hayes
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
5
Хек-Гю Квон
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
Остались в запасе
30
Шамал Джордж
ВР
35
Calan Ledingham
ЦЗ
40
Samson Lawal
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
22
Miles Welch-Hayes
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Селтик - Ливингстон
1
Всего ударов по воротам
22
0
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
14
0
Нарушения
5
4
Офсайды
3
2
Количество передач
749
230
Сейвы
0
5
Точность передач %
87
48
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
16
0
Удары из-за пределов штрафной
6
0
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
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