Кай Страцниг - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Кай
|Фамилия
|Страцниг
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 апреля 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Кай
|Фамилия
|Страцниг
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 апреля 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсберг
|15
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:1
|Рапид (Вена)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|1:4
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|2:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|0:2
|Штурм (Грац)
|20.02.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|12.02.2022
|77' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:1
|Рид (Рид)
|11.12.2021
|Был в запасе
|Хартберг (Хартберг)
|2:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|05.12.2021
|83' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|27.11.2021
|90' -90'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|21.11.2021
|80' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|5:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|07.11.2021
|70' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|4:1
|Рапид (Вена)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|0:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|23.10.2021
|84' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|17.10.2021
|76' -90'
|ЛАСК (Линц)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|02.10.2021
|64' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:0
|Аустрия (Вена)
|25.09.2021
|46' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|0:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|18.09.2021
|1' -85'
|Рид (Рид)
|3:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|11.09.2021
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:3
|Хартберг (Хартберг)
|28.08.2021
|72' -89'
|Альтах (Альтах)
|1:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|21.08.2021
|82' -89'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:0
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|14.08.2021
|84' -89'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:2
|Тироль (Ваттенс)
|08.08.2021
|1' -89'
|Рапид (Вена)
|3:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|27'
|01.08.2021
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:4
|Штурм (Грац)
|25.07.2021
|1' -88'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)