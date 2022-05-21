Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кай Страцниг - статистика

Завершил карьеру
15 апреля 2002 (24)
#17 | Полузащитник
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вольфсберг
15
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсберг
2 : 1
21.05.2022
Рапид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Штурм
1 : 4
15.05.2022
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия К
2 : 3
24.04.2022
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсберг
1 : 2
17.04.2022
Аустрия К
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Рапид
2 : 1
10.04.2022
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Вольфсберг
0 : 2
03.04.2022
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Зальцбург
2 : 0
20.02.2022
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Вольфсберг
2 : 1
12.02.2022
Рид
77' - 90'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Хартберг
2 : 2
11.12.2021
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Адмира Ваккер
0 : 1
27.11.2021
Вольфсберг
90' - 90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Тироль
5 : 1
21.11.2021
Вольфсберг
80' - 90'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Вольфсберг
4 : 1
07.11.2021
Рапид
70' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Штурм
0 : 3
31.10.2021
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Вольфсберг
2 : 1
23.10.2021
Аустрия К
84' - 90'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
0 : 1
17.10.2021
Вольфсберг
76' - 90'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсберг
1 : 0
02.10.2021
Аустрия
64' - 90'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
25.09.2021
Зальцбург
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рид
3 : 3
18.09.2021
Вольфсберг
1' - 85'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсберг
1 : 3
11.09.2021
Хартберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Альтах
1 : 2
28.08.2021
Вольфсберг
72' - 90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсберг
3 : 0
21.08.2021
Адмира Ваккер
82' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсберг
2 : 2
14.08.2021
Тироль
84' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рапид
3 : 0
08.08.2021
Вольфсберг
1' - 90'
27'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Вольфсберг
1 : 4
01.08.2021
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Аустрия К
1 : 1
25.07.2021
Вольфсберг
1' - 90'
Главные новости
Инсайд о Зиньковском в «Спартаке»
22:29
ВидеоРоналду прервал разминку ради норвежского болельщика
22:22
«Зенит» рассматривает трех вратарей на замену Адамову
21:43
1
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
20:41
6
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
3
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
2
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
1
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
2
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
18:39
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+