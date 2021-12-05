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    Кай Страцниг - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Кай
    Фамилия Страцниг
    Команда Вольфсберг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 апреля 2002 (20 лет)
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вольфсберг 15 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 2:1 Рапид (Вена)
    15.05.2022 Был в запасе Штурм (Грац) 1:4 Вольфсберг (Вольфсберг)
    24.04.2022 Был в запасе Аустрия К (Клагенфурт) 2:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    17.04.2022 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Аустрия К (Клагенфурт)
    10.04.2022 Был в запасе Рапид (Вена) 2:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    03.04.2022 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 0:2 Штурм (Грац)
    20.02.2022 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 2:0 Вольфсберг (Вольфсберг)
    12.02.2022 77' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 2:1 Рид (Рид)
    11.12.2021 Был в запасе Хартберг (Хартберг) 2:2 Вольфсберг (Вольфсберг)
    05.12.2021 83' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 3:0 Альтах (Альтах)
    27.11.2021 90' -90' Адмира Ваккер (Модлинг) 0:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    21.11.2021 80' -90' Тироль (Ваттенс) 5:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    07.11.2021 70' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 4:1 Рапид (Вена)
    31.10.2021 Был в запасе Штурм (Грац) 0:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    23.10.2021 84' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 2:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    17.10.2021 76' -90' ЛАСК (Линц) 0:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    02.10.2021 64' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:0 Аустрия (Вена)
    25.09.2021 46' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 0:2 Зальцбург (Зальцбург)
    18.09.2021 1' -85' Рид (Рид) 3:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    11.09.2021 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 1:3 Хартберг (Хартберг)
    28.08.2021 72' -89' Альтах (Альтах) 1:2 Вольфсберг (Вольфсберг)
    21.08.2021 82' -89' Вольфсберг (Вольфсберг) 3:0 Адмира Ваккер (Модлинг)
    14.08.2021 84' -89' Вольфсберг (Вольфсберг) 2:2 Тироль (Ваттенс)
    08.08.2021 1' -89' Рапид (Вена) 3:0 Вольфсберг (Вольфсберг)
    27'
    01.08.2021 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 1:4 Штурм (Грац)
    25.07.2021 1' -88' Аустрия К (Клагенфурт) 1:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
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