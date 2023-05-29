Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ахмед Алибеков - статистика

Завершил карьеру
29 мая 1998 (28), Запорожье
#6 | Полузащитник
182 см
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Львов
11
0
0
3
0
Заря
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
81' - 90'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Металлист
1 : 0
07.05.2023
Львов
1' - 90'
10'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Львов
0 : 1
03.05.2023
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Верес
3 : 2
28.04.2023
Львов
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Львов
0 : 2
23.04.2023
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Шахтер
2 : 0
16.04.2023
Львов
1' - 90'
85'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Львов
1 : 2
12.04.2023
Шахтер
1' - 85'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Днепр-1
5 : 2
09.04.2023
Львов
11' - 90'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Львов
2 : 2
18.03.2023
Кривбасс
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Заря
3 : 1
11.03.2023
Львов
1' - 69'
43'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Львов
1 : 0
06.03.2023
Минай
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Заря
2 : 2
01.12.2022
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
1 : 1
27.11.2022
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Заря
4 : 1
18.11.2022
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
2 : 2
13.11.2022
Заря
81' - 90'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Ингулец
1 : 0
08.11.2022
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Харьков
0 : 3
28.10.2022
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Рух
3 : 1
09.09.2022
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Львов
2 : 3
27.08.2022
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Заря
3 : 1
23.08.2022
Ворскла
Был в запасе
Главные новости
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
20:41
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
1
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
2
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
1
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
2
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
18:39
30-летний Головин объяснил, почему до сих пор не женат
18:18
3
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
18:13
9
Заявление «Локомотива» о будущем Галактионова
17:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+