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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Ворскла
Заря - Ворскла: обзор матча 23 августа 2022
Заря
23.08.2022, вторник, 15:00
Украина. Премьер-лига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Ворскла
7'
Е. Назарина (П)
30'
Д. Безбородько
53'
Д. Безбородько
73'
Д. Олейник (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - Ворскла
Замена
Р. Вантух
️️️️
В. Кабаев
86'
Замена
Н. Русин
️️️️
Кристиан
79'
75'
Замена
С. Яворский
️️️️
А. Челядин
73'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Олейник
70'
Замена
Ю. Козыренко
️️️️
Э. Тотре
68'
Замена
М. Мельничук
️️️️
А. Бацула
68'
Замена
Т. Сефери
️️️️
Марлисон
66'
Желтая карточка
А. Скляр
Замена
Д. Нагнойный
️️️️
Д. Безбородько
64'
Замена
Д. Мишнев
️️️️
С. Булеца
64'
ГОЛ! 3:0!
Д. Безбородько
Пас отдал
В. Кабаев
53'
ГОЛ! 2:0!
Д. Безбородько
Пас отдал
В. Кабаев
30'
14'
Желтая карточка
А. Бацула
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Е. Назарина
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
2
Максим Смиян
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
10
Сергей Булеца
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
68
Кристиан
ПВ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
95
Фелипе Родригес
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
38
Артем Челядин
ОП
16
Денис Олейник
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
17
Владимир Чеснаков
ЦП
8
Эннур Тотре
АП
33
Марлисон
ЦФ
77
Ардит Толи
ЦФ
29
Андрей Бацула
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ЦЗ
21
Денис Нагнойный
ЦЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
6
Владимир Бражко
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
40
Дмитрий Черныш
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
7
Юрий Козыренко
АП
21
Данил Кравчук
ПВ
18
Евгений Павлюк
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
23
Артем Кулаковский
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
1-1-3-3-2
1
Мацапура
32
Имереков
44
Батагов
29
Назарина
94
Данченко
2
Смиян
22
Кабаев
10
Булеца
68
Кристиан
21
Безбородько
11
Чурко
1-2-3-1-3
31
Ризнык
95
Родригес
7
Степанюк
38
Челядин
16
Олейник
6
Скляр
17
Чеснаков
8
Тотре
29
Бацула
77
Толи
33
Марлисон
10
Булеца
15
Мишнев
15
Мишнев
10
Булеца
22
Кабаев
17
Вантух
17
Вантух
22
Кабаев
21
Безбородько
21
Нагнойный
21
Нагнойный
21
Безбородько
68
Кристиан
31
Русин
31
Русин
68
Кристиан
38
Челядин
13
Яворский
13
Яворский
38
Челядин
8
Тотре
7
Козыренко
7
Козыренко
8
Тотре
33
Марлисон
17
Сефери
17
Сефери
33
Марлисон
29
Бацула
91
Мельничук
91
Мельничук
29
Бацула
Остались в запасе
Заря
Ворскла
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ЦЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
6
Владимир Бражко
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
77
Павел Исенко
ВР
40
Дмитрий Черныш
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
21
Данил Кравчук
ПВ
18
Евгений Павлюк
ЦФ
23
Артем Кулаковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ЦЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
6
Владимир Бражко
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Остались в запасе
77
Павел Исенко
ВР
40
Дмитрий Черныш
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
21
Данил Кравчук
ПВ
18
Евгений Павлюк
ЦФ
23
Артем Кулаковский
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Заря - Ворскла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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