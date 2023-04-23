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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Харьков
Львов - Харьков: обзор матча 23 апреля 2023
Львов
23.04.2023, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Харьков
26'
К. Бычек
84'
Д. Капинус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Львов - Харьков
84'
ГОЛ! 0:2!
Д. Капинус
81'
Замена
М. Рудавский
️️️️
И. Курило
Замена
С. Симинин
️️️️
М. Сасовский
76'
Замена
Б. Мишенко
️️️️
В. Бугай
72'
68'
Замена
А. Ткачук
️️️️
Б. Вачиберадзе
68'
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
Д. Кравченко
Желтая карточка
И. Габриэл
67'
Замена
Р. Никитюк
️️️️
А. Дитятьев
66'
Замена
Эсеола
️️️️
И. Свржняк
66'
64'
Желтая карточка
Е. Ткачук
61'
Замена
А. Ременюк
️️️️
В. Дмитренко
61'
Замена
А. Чирук
️️️️
К. Бычек
26'
ГОЛ! 0:1!
К. Бычек
Пас отдал
Р. Русин
Желтая карточка
И. Свржняк
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
23
Александр Рыбка
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
45
Максим Сасовский
ЦЗ
3
Игор Габриэл
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
11
Ярослав Богунов
ЛВ
6
Ахмед Алибеков
ОП
33
Артем Мильченко
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
8
Ивиан Свржняк
АП
19
Владислав Бугай
ЦФ
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
3
Никита Безуглый
ЦЗ
17
Игорь Курило
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
77
Константин Бычек
ЛВ
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
Главный тренер
Эдмар Галовский
Львов
33
Валерий Юрчук
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
26
Роман Никитюк
ЦЗ
30
Гильерме
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЛВ
18
Эсеола
ЦФ
Харьков
71
Иван Коваленко
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
5
Михаил Рудавский
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
11
Андрей Ременюк
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
19
Андрей Ткачук
ЦФ
15
Абдулла Абдуллаев
ЦФ
79
Андрей Чирук
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Рыбка
17
Кузик
3
Габриэл
54
Дитятьев
45
Сасовский
6
Алибеков
33
Мильченко
21
Беляев
11
Богунов
8
Свржняк
19
Бугай
4-3-3
1
Сидоренко
2
Капинус
17
Курило
3
Ткачук
3
Безуглый
27
Кравченко
8
Вачиберадзе
28
Габелок
22
Дмитренко
10
Русин
77
Бычек
54
Дитятьев
26
Никитюк
26
Никитюк
54
Дитятьев
45
Сасовский
30
Симинин
30
Симинин
45
Сасовский
19
Бугай
7
Мишенко
7
Мишенко
19
Бугай
8
Свржняк
18
Эсеола
18
Эсеола
8
Свржняк
17
Курило
5
Рудавский
5
Рудавский
17
Курило
27
Кравченко
9
Мартынюк
9
Мартынюк
27
Кравченко
22
Дмитренко
11
Ременюк
11
Ременюк
22
Дмитренко
8
Вачиберадзе
19
Ткачук
19
Ткачук
8
Вачиберадзе
77
Бычек
79
Чирук
79
Чирук
77
Бычек
Остались в запасе
Львов
Харьков
33
Валерий Юрчук
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
30
Гильерме
ЦЗ
71
Иван Коваленко
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
15
Абдулла Абдуллаев
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Остались в запасе
33
Валерий Юрчук
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
30
Гильерме
ЦЗ
Остались в запасе
71
Иван Коваленко
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
15
Абдулла Абдуллаев
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Статистика матча Львов - Харьков
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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