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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Кривбасс
Львов - Кривбасс: обзор матча 18 марта 2023
Львов
18.03.2023, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Кривбасс
74'
Я. Богунов
87'
А. Беляев
19'
Р. Капич (П)
79'
Р. Капич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Львов - Кривбасс
ГОЛ! 2:2!
А. Беляев
87'
80'
Замена
А. Понедельник
️️️️
Д. Устименко
79'
ГОЛ! 1:2!
Р. Капич
Пас отдал
Д. Хомченовский
Пенальти не реализован!
В. Бугай
74'
ГОЛ! 1:1!
Я. Богунов
74'
66'
Желтая карточка
В. Якимец
Желтая карточка
А. Беляев
66'
Замена
Эсеола
️️️️
И. Свржняк
58'
Замена
А. Мильченко
️️️️
Л. Антонио
58'
Замена
Я. Богунов
️️️️
Гильерме
46'
46'
Замена
Е. Банада
️️️️
К. Приходько
46'
Замена
М. Задерака
️️️️
А. Микитишин
43'
Вторая желтая
Н. Татарков
38'
Желтая карточка
В. Рябов
31'
Желтая карточка
К. Приходько
Желтая карточка
И. Габриэл
27'
Желтая карточка
А. Дитятьев
19'
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Капич
16'
Желтая карточка
Н. Татарков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
23
Александр Рыбка
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
30
Гильерме
ЦЗ
3
Игор Габриэл
ЦЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
27
Лео Антонио
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
8
Ивиан Свржняк
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Кривбасс
29
Богдан Сарнавский
ВР
45
Владимир Якимец
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
11
Никита Татарков
ЛВ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
2
Вячеслав Рябов
ЦП
10
Рифет Капич
ЦП
29
Ким Приходько
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Львов
33
Валерий Юрчук
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
3
Ула Траоре
ЛЗ
45
Максим Сасовский
ЦЗ
11
Ярослав Богунов
ЛВ
19
Роман Михайлов
ЛВ
7
Murilo
ЦП
33
Артем Мильченко
ЦП
27
Виталий Михайлов
АП
18
Эсеола
ЦФ
Кривбасс
55
Тимур Стецков
ЛЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
22
Денис Шевченко
ЦП
97
Тимур Кораблин
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
77
Захар Карпусь
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
91
Владислав Семотюк
ЦФ
30
Андрей Клищук
ЦФ
77
Андрей Понедельник
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Рыбка
17
Кузик
30
Гильерме
3
Габриэл
54
Дитятьев
6
Алибеков
27
Антонио
21
Беляев
8
Свржняк
11
Грисьо
19
Бугай
3-3-3-1
29
Сарнавский
45
Якимец
13
Бескоровайный
25
Дибанго
2
Рябов
10
Капич
29
Приходько
7
Микитишин
11
Татарков
10
Хомченовский
9
Устименко
27
Антонио
33
Мильченко
33
Мильченко
27
Антонио
30
Гильерме
11
Богунов
11
Богунов
30
Гильерме
8
Свржняк
18
Эсеола
18
Эсеола
8
Свржняк
29
Приходько
44
Банада
44
Банада
29
Приходько
7
Микитишин
20
Задерака
20
Задерака
7
Микитишин
9
Устименко
77
Понедельник
77
Понедельник
9
Устименко
Остались в запасе
Львов
Кривбасс
33
Валерий Юрчук
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
3
Ула Траоре
ЛЗ
45
Максим Сасовский
ЦЗ
7
Murilo
ЦП
27
Виталий Михайлов
АП
19
Роман Михайлов
ЛВ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
22
Денис Шевченко
ЦП
97
Тимур Кораблин
ЦП
77
Захар Карпусь
ЦП
91
Владислав Семотюк
ЦФ
30
Андрей Клищук
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
33
Валерий Юрчук
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
3
Ула Траоре
ЛЗ
45
Максим Сасовский
ЦЗ
7
Murilo
ЦП
27
Виталий Михайлов
АП
19
Роман Михайлов
ЛВ
Остались в запасе
55
Тимур Стецков
ЛЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
22
Денис Шевченко
ЦП
97
Тимур Кораблин
ЦП
77
Захар Карпусь
ЦП
91
Владислав Семотюк
ЦФ
30
Андрей Клищук
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Львов - Кривбасс
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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