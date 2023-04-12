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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Шахтер
Львов - Шахтер: обзор матча 12 апреля 2023
Львов
12.04.2023, среда, 14:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Шахтер
56'
Г. Гочолеишвили (АГ)
61'
Г. Судаков
90+5'
К. Келси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Львов - Шахтер
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
К. Келси
Пас отдал
Д. Сикан
Замена
Р. Никитюк
️️️️
А. Алибеков
85'
83'
Замена
А. Борячук
️️️️
А. Тотовицкий
83'
Замена
Д. Сикан
️️️️
Л. Траоре
Замена
М. Сасовский
️️️️
В. Бугай
78'
71'
Замена
К. Келси
️️️️
О. Очеретко
Замена
Б. Мишенко
️️️️
И. Свржняк
67'
66'
Желтая карточка
Н. Матвиенко
64'
Желтая карточка
Т. Степаненко
61'
ГОЛ! 1:1!
Г. Судаков
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Гочолеишвили
56'
28'
Замена
О. Очеретко
️️️️
Д. Крыськив
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
33
Валерий Юрчук
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
3
Игор Габриэл
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
11
Ярослав Богунов
ЛВ
6
Ахмед Алибеков
ОП
33
Артем Мильченко
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
8
Ивиан Свржняк
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
5
Андрей Тотовицкий
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Львов
23
Александр Рыбка
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
45
Максим Сасовский
ЦЗ
30
Гильерме
ЦЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
19
Роман Михайлов
ЛВ
7
Богдан Мишенко
ЛВ
18
Эсеола
ЦФ
Шахтер
38
Тимур Пузанков
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
29
Егор Назарина
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
23
Андрей Борячук
ЦФ
19
Кевин Келси
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
3-1-2-3-1
33
Юрчук
17
Кузик
54
Дитятьев
3
Габриэл
6
Алибеков
33
Мильченко
21
Беляев
11
Богунов
8
Свржняк
11
Грисьо
19
Бугай
3-1-1-3-2
1
Трубин
12
Гочолеишвили
44
Ракицкий
22
Матвиенко
27
Степаненко
8
Крыськив
10
Судаков
5
Тотовицкий
12
Топалов
2
Траоре
19
Бондаренко
19
Бугай
45
Сасовский
45
Сасовский
19
Бугай
6
Алибеков
26
Никитюк
26
Никитюк
6
Алибеков
8
Свржняк
7
Мишенко
7
Мишенко
8
Свржняк
8
Крыськив
27
Очеретко
27
Очеретко
8
Крыськив
5
Тотовицкий
23
Борячук
23
Борячук
5
Тотовицкий
Очеретко
19
Келси
19
Келси
Очеретко
2
Траоре
14
Сикан
14
Сикан
2
Траоре
Остались в запасе
Львов
Шахтер
23
Александр Рыбка
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
30
Гильерме
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
19
Роман Михайлов
ЛВ
18
Эсеола
ЦФ
38
Тимур Пузанков
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
30
Гильерме
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
19
Роман Михайлов
ЛВ
18
Эсеола
ЦФ
Остались в запасе
38
Тимур Пузанков
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Львов - Шахтер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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