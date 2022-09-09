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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Заря
Рух - Заря: обзор матча 09 сентября 2022
Рух
09.09.2022, пятница, 17:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Заря
55'
Н. Русин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Заря
84'
Замена
Д. Алефиренко
️️️️
О. Данченко
81'
Желтая карточка
Е. Назарина
Желтая карточка
Д. Слюсар
60'
59'
Замена
М. Лунев
️️️️
Д. Нагнойный
Замена
Б. Бойчук
️️️️
Я. Карабин
59'
55'
ГОЛ! 0:1!
Н. Русин
Пас отдал
Кристиан
Желтая карточка
Р. Дидык
45'
43'
Желтая карточка
М. Имереков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
93
Виталий Роман
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
5
Валерий Федорчук
ЦП
20
Марко Сапуга
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
17
Денис Слюсар
ЦФ
73
Ростислав Лях
ЦФ
30
Таллес
ЦФ
13
Вив Соломон-Отабор
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ОП
2
Максим Смиян
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
10
Сергей Булеца
АП
68
Кристиан
ПВ
11
Вячеслав Чурко
ПВ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Рух
75
Андрей Китела
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
6
Денис Пидгурский
ЦП
1
Юрий-Владимир Герета
ЦФ
10
Богдан Бойчук
ЦФ
33
Марьян Мысык
ЦФ
11
Василь Рунич
ЦФ
Заря
36
Антон Жилкин
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
6
Владимир Бражко
ОП
91
Николай Михайленко
ОП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
2-3-1-4
79
Панькив
93
Роман
29
Дидык
5
Федорчук
20
Сапуга
19
Карабин
70
Климчук
17
Слюсар
13
Соломон-Отабор
30
Таллес
73
Лях
1-1-3-3-2
1
Мацапура
32
Имереков
44
Батагов
2
Смиян
94
Данченко
29
Назарина
11
Чурко
10
Булеца
21
Нагнойный
31
Русин
68
Кристиан
19
Карабин
10
Бойчук
10
Бойчук
19
Карабин
94
Данченко
7
Алефиренко
7
Алефиренко
94
Данченко
21
Нагнойный
14
Лунев
14
Лунев
21
Нагнойный
Остались в запасе
Рух
Заря
75
Андрей Китела
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
6
Денис Пидгурский
ЦП
1
Юрий-Владимир Герета
ЦФ
33
Марьян Мысык
ЦФ
11
Василь Рунич
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
36
Антон Жилкин
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
6
Владимир Бражко
ОП
91
Николай Михайленко
ОП
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
75
Андрей Китела
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
6
Денис Пидгурский
ЦП
1
Юрий-Владимир Герета
ЦФ
33
Марьян Мысык
ЦФ
11
Василь Рунич
ЦФ
Остались в запасе
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
36
Антон Жилкин
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
6
Владимир Бражко
ОП
91
Николай Михайленко
ОП
Главный тренер
Леонид Кучук
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Рух - Заря
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
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