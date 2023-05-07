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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Львов
Металлист - Львов: обзор матча 07 мая 2023
Металлист
07.05.2023, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Львов
79'
М. Прядун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Металлист - Львов
Замена
Самуэль
️️️️
Е. Демченко
89'
84'
Замена
А. Ременяк
️️️️
С. Симинин
Желтая карточка
А. Чидомере
81'
ГОЛ! 1:0!
М. Прядун
Пас отдал
В. Наумец
79'
Замена
А. Чидомере
️️️️
Ю. Романюк
76'
68'
Замена
Я. Богунов
️️️️
М. Грисьо
Замена
В. Наумец
️️️️
П. Малумандсоко
65'
Замена
М. Багачанский
️️️️
С. Панасенко
46'
46'
Замена
А. Беляев
️️️️
И. Свржняк
Желтая карточка
Б. Порох
45'
+2
38'
Желтая карточка
А. Дитятьев
Желтая карточка
С. Панасенко
24'
10'
Желтая карточка
А. Алибеков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
96
Даниил Ермолов
ВР
3
Роберто Корраль
ЛЗ
3
Патти Малумандсоко
ЦЗ
31
Богдан Порох
ЦЗ
2
Александр Мизюк
ЦЗ
47
Юрий Романюк
ПЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
6
Андрей Ралюченко
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
21
Сергей Панасенко
ЦП
9
Максим Прядун
ЦФ
Львов
23
Александр Рыбка
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
45
Максим Сасовский
ЦЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
33
Артем Мильченко
ЦП
8
Ивиан Свржняк
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Металлист
12
Орест Костик
ВР
5
Александр Николишин
ЦЗ
28
Самуэль
ПЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
18
Геннадий Синчук
ЦП
21
Максим Багачанский
АП
88
Евгений Рязанцев
ПВ
70
Алекс Чидомере
ЦФ
Львов
33
Валерий Юрчук
ВР
3
Ула Траоре
ЛЗ
3
Игор Габриэл
ЦЗ
11
Ярослав Богунов
ЛВ
19
Роман Михайлов
ЛВ
21
Александр Беляев
ЦП
27
Виталий Михайлов
АП
9
Артур Ременяк
ПВ
3-2-3-1-1
96
Ермолов
3
Малумандсоко
31
Порох
2
Мизюк
3
Корраль
47
Романюк
6
Ралюченко
17
Демченко
21
Панасенко
11
Картушов
9
Прядун
3-3-1-2-1
23
Рыбка
26
Никитюк
54
Дитятьев
45
Сасовский
30
Симинин
6
Алибеков
17
Кузик
33
Мильченко
11
Грисьо
8
Свржняк
19
Бугай
17
Демченко
28
Самуэль
28
Самуэль
17
Демченко
21
Панасенко
21
Багачанский
21
Багачанский
21
Панасенко
3
Малумандсоко
9
Наумец
9
Наумец
3
Малумандсоко
47
Романюк
70
Чидомере
70
Чидомере
47
Романюк
8
Свржняк
21
Беляев
21
Беляев
8
Свржняк
11
Грисьо
11
Богунов
11
Богунов
11
Грисьо
30
Симинин
9
Ременяк
9
Ременяк
30
Симинин
Остались в запасе
Металлист
Львов
12
Орест Костик
ВР
5
Александр Николишин
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
18
Геннадий Синчук
ЦП
88
Евгений Рязанцев
ПВ
33
Валерий Юрчук
ВР
3
Ула Траоре
ЛЗ
3
Игор Габриэл
ЦЗ
27
Виталий Михайлов
АП
19
Роман Михайлов
ЛВ
Остались в запасе
12
Орест Костик
ВР
5
Александр Николишин
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
18
Геннадий Синчук
ЦП
88
Евгений Рязанцев
ПВ
Остались в запасе
33
Валерий Юрчук
ВР
3
Ула Траоре
ЛЗ
3
Игор Габриэл
ЦЗ
27
Виталий Михайлов
АП
19
Роман Михайлов
ЛВ
Статистика матча Металлист - Львов
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
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Новости команд
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Металлист
Львов
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
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14
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Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
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6
Экс-вратарь «Уфы» Сарнавский отразил в УПЛ семь пенальти из 11
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2018.08.26 21:31
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