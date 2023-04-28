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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Львов
Верес - Львов: обзор матча 28 апреля 2023
Верес
28.04.2023, пятница, 13:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
3 : 2
Завершен
Львов
13'
В. Кучеров
18'
А. Близниченко
49'
М. Шестаков
4'
И. Свржняк
45+1'
И. Свржняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - Львов
Замена
Н. Гайдучик
️️️️
М. Шестаков
69'
63'
Замена
В. Бугай
️️️️
И. Свржняк
63'
Замена
А. Дитятьев
️️️️
Р. Никитюк
60'
Замена
Эсеола
️️️️
Б. Мишенко
60'
Замена
Д. Кузик
️️️️
Я. Богунов
Замена
А. Лебеденко
️️️️
Д. Кльоц
59'
ГОЛ! 3:2!
М. Шестаков
49'
45'
+1
ГОЛ! 2:2!
И. Свржняк
Пас отдал
А. Беляев
29'
Желтая карточка
А. Беляев
25'
Желтая карточка
Р. Никитюк
ГОЛ! 2:1!
А. Близниченко
Пас отдал
В. Кучеров
18'
ГОЛ! 1:1!
В. Кучеров
13'
4'
ГОЛ! 0:1!
И. Свржняк
Пас отдал
Б. Мишенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
1
Вадим Ющишин
ВР
19
Даниил Хондак
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
77
Станислав Шарай
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Львов
33
Валерий Юрчук
ВР
3
Игор Габриэл
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЛВ
11
Ярослав Богунов
ЛВ
6
Ахмед Алибеков
ОП
33
Артем Мильченко
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
8
Ивиан Свржняк
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
Верес
78
Арсений Коркодым
ВР
47
Богдан Когут
ВР
17
Михаил Протасевич
ПЗ
34
Владислав Тишининов
ЦП
15
Александр Лебеденко
ЦП
24
Дмитрий Шух
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
33
Максим Вадовский
ПВ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Львов
23
Александр Рыбка
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
45
Максим Сасовский
ЦЗ
30
Гильерме
ЦЗ
7
Murilo
ЦП
19
Владислав Бугай
ЦФ
18
Эсеола
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ющишин
19
Хондак
3
Вовченко
5
Курко
2
Гагун
29
Кучеров
8
Кльоц
77
Шарай
77
Шарай
7
Близниченко
9
Шестаков
3-1-2-3-1
33
Юрчук
3
Габриэл
30
Симинин
26
Никитюк
6
Алибеков
33
Мильченко
21
Беляев
11
Грисьо
8
Свржняк
11
Богунов
7
Мишенко
8
Кльоц
15
Лебеденко
15
Лебеденко
8
Кльоц
9
Шестаков
89
Гайдучик
89
Гайдучик
9
Шестаков
11
Богунов
17
Кузик
17
Кузик
11
Богунов
26
Никитюк
54
Дитятьев
54
Дитятьев
26
Никитюк
8
Свржняк
19
Бугай
19
Бугай
8
Свржняк
7
Мишенко
18
Эсеола
18
Эсеола
7
Мишенко
Остались в запасе
Верес
Львов
78
Арсений Коркодым
ВР
47
Богдан Когут
ВР
17
Михаил Протасевич
ПЗ
34
Владислав Тишининов
ЦП
24
Дмитрий Шух
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
33
Максим Вадовский
ПВ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
23
Александр Рыбка
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
45
Максим Сасовский
ЦЗ
30
Гильерме
ЦЗ
7
Murilo
ЦП
Остались в запасе
78
Арсений Коркодым
ВР
47
Богдан Когут
ВР
17
Михаил Протасевич
ПЗ
34
Владислав Тишининов
ЦП
24
Дмитрий Шух
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
33
Максим Вадовский
ПВ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
45
Максим Сасовский
ЦЗ
30
Гильерме
ЦЗ
7
Murilo
ЦП
Главный тренер
Юрий Вирт
Статистика матча Верес - Львов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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