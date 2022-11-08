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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Заря
Ингулец - Заря: обзор матча 08 ноября 2022
Ингулец
08.11.2022, вторник, 14:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Заря
44'
М. Марусич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ингулец - Заря
Замена
А. Коробенко
️️️️
В. Павлов
88'
Замена
В. Сидоренко
️️️️
М. Марусич
76'
75'
Замена
М. Лунев
️️️️
Н. Русин
Желтая карточка
А. Паламарчук
74'
69'
Замена
М. Смиян
️️️️
Е. Шахов
Замена
А. Кучеренко
️️️️
М. Ковалев
66'
Замена
В. Одарюк
️️️️
А. Кухарук
65'
Замена
Д. Поспелов
️️️️
А. Козак
65'
Желтая карточка
А. Козак
64'
59'
Замена
Р. Вантух
️️️️
Б. Бутко
51'
Пенальти не реализован!
Н. Русин
46'
Замена
И. Снурницын
️️️️
А. Батагов
46'
Замена
Е. Шахов
️️️️
В. Бражко
ГОЛ! 1:0!
М. Марусич
Пас отдал
А. Смоляков
44'
37'
Желтая карточка
М. Имереков
Желтая карточка
А. Кухарук
27'
9'
Желтая карточка
А. Батагов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
10
Александр Козак
ЛВ
21
Владислав Клименко
ЦП
14
Максим Марусич
ЦФ
5
Евгений Запорожец
ЦФ
88
Андрей Кухарук
ЦФ
44
Тарас Сакив
ЦФ
28
Виталий Павлов
ЦФ
55
Максим Ковалев
ЦФ
33
Дмитрий Нагиев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
44
Арсений Батагов
ОП
6
Владимир Бражко
ОП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Ингулец
25
Данил Кучер
ВР
26
Владислав Сидоренко
ЦЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
23
Александр Кучеренко
ОП
24
Иван Головкин
ЦП
21
Сергей Ченбай
ЦП
97
Денис Резепов
ЦП
21
Данил Кравчук
ПВ
8
Владимир Одарюк
ПВ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
7
Андрей Близниченко
ЦФ
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
6
Ахмед Алибеков
ОП
91
Николай Михайленко
ОП
28
Евгений Шахов
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
2
Максим Смиян
АП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
1-1-1-5
12
Паламарчук
29
Смоляков
21
Клименко
10
Козак
44
Сакив
33
Нагиев
55
Ковалев
28
Павлов
88
Кухарук
3-2-2-2-1
1
Мацапура
70
Кирюханцев
91
Бутко
32
Имереков
44
Батагов
6
Бражко
15
Мишнев
94
Данченко
11
Чурко
10
Булеца
31
Русин
14
Марусич
26
Сидоренко
26
Сидоренко
14
Марусич
10
Козак
60
Поспелов
60
Поспелов
10
Козак
55
Ковалев
23
Кучеренко
23
Кучеренко
55
Ковалев
88
Кухарук
8
Одарюк
8
Одарюк
88
Кухарук
28
Павлов
28
Коробенко
28
Коробенко
28
Павлов
91
Бутко
17
Вантух
17
Вантух
91
Бутко
44
Батагов
75
Снурницын
75
Снурницын
44
Батагов
6
Бражко
28
Шахов
28
Шахов
6
Бражко
Шахов
2
Смиян
2
Смиян
Шахов
31
Русин
14
Лунев
14
Лунев
31
Русин
Остались в запасе
Ингулец
Заря
25
Данил Кучер
ВР
24
Иван Головкин
ЦП
21
Сергей Ченбай
ЦП
97
Денис Резепов
ЦП
21
Данил Кравчук
ПВ
7
Андрей Близниченко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
6
Ахмед Алибеков
ОП
91
Николай Михайленко
ОП
21
Денис Нагнойный
АП
9
Денис Антюх
ЛВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
24
Иван Головкин
ЦП
21
Сергей Ченбай
ЦП
97
Денис Резепов
ЦП
21
Данил Кравчук
ПВ
7
Андрей Близниченко
ЦФ
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
6
Ахмед Алибеков
ОП
91
Николай Михайленко
ОП
21
Денис Нагнойный
АП
9
Денис Антюх
ЛВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Ингулец - Заря
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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