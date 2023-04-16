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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Львов
Шахтер - Львов: обзор матча 16 апреля 2023
Шахтер
16.04.2023, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Львов
7'
А. Бондаренко
75'
А. Бондаренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Львов
Замена
Х. Тоиров
️️️️
Б. Михайличенко
87'
85'
Желтая карточка
А. Алибеков
Желтая карточка
А. Тотовицкий
85'
83'
Замена
С. Симинин
️️️️
М. Грисьо
83'
Замена
М. Сасовский
️️️️
А. Мильченко
Замена
Д. Топалов
️️️️
Я. Ракицкий
80'
Замена
О. Очеретко
️️️️
Г. Судаков
79'
ГОЛ! 2:0!
А. Бондаренко
Пас отдал
Б. Михайличенко
75'
72'
Замена
Эсеола
️️️️
А. Беляев
Замена
А. Тотовицкий
️️️️
Д. Сикан
71'
Замена
Л. Траоре
️️️️
К. Келси
71'
Желтая карточка
Д. Сикан
66'
45'
+2
Желтая карточка
М. Грисьо
45'
Желтая карточка
В. Бугай
17'
Желтая карточка
Д. Кузик
ГОЛ! 1:0!
А. Бондаренко
Пас отдал
Я. Ракицкий
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
19
Артем Бондаренко
АП
19
Кевин Келси
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Львов
23
Александр Рыбка
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
3
Игор Габриэл
ЦЗ
11
Ярослав Богунов
ЛВ
6
Ахмед Алибеков
ОП
33
Артем Мильченко
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
8
Ивиан Свржняк
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Шахтер
38
Тимур Пузанков
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
5
Андрей Тотовицкий
АП
27
Олег Очеретко
АП
23
Андрей Борячук
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Львов
33
Валерий Юрчук
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
45
Максим Сасовский
ЦЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
30
Гильерме
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЛВ
19
Роман Михайлов
ЛВ
27
Виталий Михайлов
АП
18
Эсеола
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Трубин
5
Бондарь
22
Матвиенко
44
Ракицкий
15
Михайличенко
12
Гочолеишвили
29
Назарина
19
Бондаренко
10
Судаков
14
Сикан
19
Келси
3-1-2-3-1
23
Рыбка
54
Дитятьев
3
Габриэл
17
Кузик
6
Алибеков
33
Мильченко
21
Беляев
11
Грисьо
8
Свржняк
11
Богунов
19
Бугай
14
Сикан
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
14
Сикан
10
Судаков
27
Очеретко
27
Очеретко
10
Судаков
15
Михайличенко
7
Тоиров
7
Тоиров
15
Михайличенко
44
Ракицкий
12
Топалов
12
Топалов
44
Ракицкий
19
Келси
2
Траоре
2
Траоре
19
Келси
33
Мильченко
45
Сасовский
45
Сасовский
33
Мильченко
11
Грисьо
30
Симинин
30
Симинин
11
Грисьо
21
Беляев
18
Эсеола
18
Эсеола
21
Беляев
Остались в запасе
Шахтер
Львов
38
Тимур Пузанков
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
33
Валерий Юрчук
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
26
Роман Никитюк
ЦЗ
30
Гильерме
ЦЗ
27
Виталий Михайлов
АП
7
Богдан Мишенко
ЛВ
19
Роман Михайлов
ЛВ
Остались в запасе
38
Тимур Пузанков
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Остались в запасе
33
Валерий Юрчук
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
26
Роман Никитюк
ЦЗ
30
Гильерме
ЦЗ
27
Виталий Михайлов
АП
7
Богдан Мишенко
ЛВ
19
Роман Михайлов
ЛВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Шахтер - Львов
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
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Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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