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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Львов
Заря - Львов: обзор матча 11 марта 2023
Заря
11.03.2023, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Львов
34'
Н. Русин
54'
М. Имереков
70'
С. Булеца
87'
В. Бугай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - Львов
87'
ГОЛ! 3:1!
В. Бугай
Пас отдал
Я. Богунов
Замена
А. Хахлев
️️️️
С. Булеца
85'
Замена
К. Дрышлюк
️️️️
Н. Русин
85'
Замена
В. Погорилый
️️️️
Э. Герреро
75'
Замена
В. Чурко
️️️️
Д. Мишнев
75'
ГОЛ! 3:0!
С. Булеца
Пас отдал
Э. Герреро
70'
69'
Замена
Я. Богунов
️️️️
А. Алибеков
Замена
Д. Антюх
️️️️
М. Хлан
66'
65'
Желтая карточка
У. Траоре
56'
Замена
А. Мильченко
️️️️
И. Свржняк
ГОЛ! 2:0!
М. Имереков
Пас отдал
Б. Бутко
54'
53'
Желтая карточка
Л. Антонио
Желтая карточка
Э. Герреро
48'
46'
Замена
В. Бугай
️️️️
Эсеола
43'
Желтая карточка
А. Алибеков
39'
Желтая карточка
Р. Никитюк
ГОЛ! 1:0!
Н. Русин
Пас отдал
Э. Герреро
34'
Желтая карточка
М. Имереков
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ОП
6
Владимир Бражко
ОП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
33
Максим Хлан
АП
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Львов
23
Александр Рыбка
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
3
Ула Траоре
ЛЗ
3
Игор Габриэл
ЦЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
27
Лео Антонио
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
8
Ивиан Свржняк
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
18
Эсеола
ЦФ
Заря
36
Антон Жилкин
ВР
25
Виталий Мороховец
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
6
Илья Гулько
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
12
Владислав Кучерук
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Львов
33
Валерий Юрчук
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
45
Максим Сасовский
ЦЗ
30
Гильерме
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
11
Ярослав Богунов
ЛВ
33
Артем Мильченко
ЦП
19
Владислав Бугай
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Сапутин
91
Бутко
32
Имереков
75
Снурницын
44
Батагов
6
Бражко
15
Мишнев
39
Герреро
33
Хлан
10
Булеца
31
Русин
4-1-2-2-1
23
Рыбка
17
Кузик
3
Габриэл
26
Никитюк
3
Траоре
6
Алибеков
27
Антонио
21
Беляев
11
Грисьо
8
Свржняк
18
Эсеола
10
Булеца
99
Хахлев
99
Хахлев
10
Булеца
31
Русин
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
31
Русин
33
Хлан
9
Антюх
9
Антюх
33
Хлан
15
Мишнев
11
Чурко
11
Чурко
15
Мишнев
39
Герреро
88
Погорилый
88
Погорилый
39
Герреро
8
Свржняк
33
Мильченко
33
Мильченко
8
Свржняк
6
Алибеков
11
Богунов
11
Богунов
6
Алибеков
18
Эсеола
19
Бугай
19
Бугай
18
Эсеола
Остались в запасе
Заря
Львов
36
Антон Жилкин
ВР
25
Виталий Мороховец
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
6
Илья Гулько
ОП
21
Денис Нагнойный
АП
12
Владислав Кучерук
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
33
Валерий Юрчук
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
45
Максим Сасовский
ЦЗ
30
Гильерме
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
25
Виталий Мороховец
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
6
Илья Гулько
ОП
21
Денис Нагнойный
АП
12
Владислав Кучерук
ЦФ
Остались в запасе
33
Валерий Юрчук
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
45
Максим Сасовский
ЦЗ
30
Гильерме
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Заря - Львов
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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