Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Микаэль Таварес - статистика

Завершил карьеру
25 октября 1982 (43)
#25 | Полузащитник
186 см | 78 кг
Сенегал | Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нюрнберг
11
1
0
1
0
Гамбург
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Нюрнберг
1 : 0
08.05.2010
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Гамбург
4 : 0
01.05.2010
Нюрнберг
34' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Нюрнберг
2 : 3
24.04.2010
Боруссия Д
1' - 69'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фрайбург
2 : 1
17.04.2010
Нюрнберг
64' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Нюрнберг
0 : 2
11.04.2010
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Нюрнберг
2 : 0
03.04.2010
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вердер
4 : 2
27.03.2010
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Нюрнберг
0 : 0
20.03.2010
Хоффенхайм
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Герта
1 : 2
13.03.2010
Нюрнберг
1' - 57'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Нюрнберг
3 : 2
07.03.2010
Байер
1' - 86'
55'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Бохум
0 : 0
27.02.2010
Нюрнберг
1' - 90'
77'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Нюрнберг
1 : 1
20.02.2010
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Боруссия М
2 : 1
12.02.2010
Нюрнберг
1' - 78'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Нюрнберг
1 : 2
06.02.2010
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Ганновер-96
1 : 3
30.01.2010
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия Д
1 : 0
23.01.2010
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Гамбург
2 : 0
16.01.2010
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Гамбург
2 : 1
20.12.2009
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Нюрнберг
0 : 4
12.12.2009
Гамбург
80' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Гамбург
0 : 0
05.12.2009
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Майнц
1 : 1
28.11.2009
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Гамбург
0 : 1
22.11.2009
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 2
08.11.2009
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
2 : 3
31.10.2009
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
3 : 3
25.10.2009
Гамбург
71' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
0 : 0
17.10.2009
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Герта
1 : 3
04.10.2009
Гамбург
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Гамбург
1 : 0
26.09.2009
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 1
20.09.2009
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Гамбург
3 : 1
12.09.2009
Штутгарт
Был в запасе
Главные новости
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
«Барселона» выдала лучший старт сезона c 1915 года
10:54
Бекхэм ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:40
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко: подробности
10:20
Тедеско прокомментировал увольнение из «Болоньи» спустя 3,5 месяца после назначения
10:15
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
11
Мостовой рассказал об изменениях в «Локомотиве», которые произошли после его перехода
09:37
«Челси» объявил об уходе Боули из клуба
09:30
Месси выиграл 49-й трофей в карьере
09:18
3
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+