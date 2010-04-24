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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Боруссия Д
Нюрнберг - Боруссия Д: обзор матча 24 апреля 2010
Нюрнберг
24.04.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 3
Завершен
Боруссия Д
30'
М. Франтц
84'
К. Айглер
27'
Л. Барриос
62'
Л. Барриос
78'
Л. Барриос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Боруссия Д
Замена
М. Фойлнер
️️️️
Н. Вальдес
ГОЛ! 2:3!
К. Айглер
Замена
Ф. Сантана
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
К. Айглер
️️️️
М. Франтц
ГОЛ! 1:3!
Л. Барриос
Замена
М. Риссе
️️️️
М. Таварес
Замена
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
ГОЛ! 1:2!
Л. Барриос
Замена
Т. Хайнал
️️️️
С. Бендер
ГОЛ! 1:1!
М. Франтц
ГОЛ! 0:1!
Л. Барриос
Желтая карточка
Х. Пинола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
25
Микаэль Таварес
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Нюрнберг
12
Даниэль Клевер
ВР
16
Юрий Юдт
ПЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
0
Марек Минтал
АП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Боруссия Д
22
Марк Циглер
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
9
Димитар Рангелов
ЦФ
4-4-2
1
Шефер
22
Пинола
6
Нордтвейт
5
Марох
2
Дикмайер
25
Таварес
16
Оттль
20
Гюндоган
8
Франтц
10
Буньяку
13
Чупо-Мотинг
3-2-3-2
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
5
Бендер
22
Овомойела
29
Шмельцер
16
Блащиковски
8
Шахин
6
Гросскройц
10
Барриос
16
Вальдес
25
Таварес
31
Риссе
31
Риссе
25
Таварес
8
Франтц
8
Айглер
8
Айглер
8
Франтц
16
Блащиковски
28
Сантана
28
Сантана
16
Блащиковски
5
Бендер
15
Хайнал
15
Хайнал
5
Бендер
16
Вальдес
8
Фойлнер
8
Фойлнер
16
Вальдес
Остались в запасе
Нюрнберг
Боруссия Д
12
Даниэль Клевер
ВР
16
Юрий Юдт
ПЗ
0
Марек Минтал
АП
Главный тренер
Мирослав Клозе
22
Марк Циглер
ВР
0
Деде
ЛЗ
9
Димитар Рангелов
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
12
Даниэль Клевер
ВР
16
Юрий Юдт
ПЗ
0
Марек Минтал
АП
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
0
Деде
ЛЗ
9
Димитар Рангелов
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Нюрнберг - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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