Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Майнц
Нюрнберг - Майнц: обзор матча 03 апреля 2010
Нюрнберг
03.04.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Майнц
14'
М. Франтц
40'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Майнц
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
И. Гюндоган
Замена
Ю. Юдт
️️️️
М. Риссе
Замена
Ф. Борха
️️️️
А. Салаи
Желтая карточка
А. Шюррле
Замена
М. Минтал
️️️️
М. Франтц
Желтая карточка
Р. Забавник
Замена
Р. Забавник
️️️️
Ф. Хеллер
ГОЛ! 2:0!
Э. Чупо-Мотинг
Замена
Ч. Амри
️️️️
Ю. Полански
Желтая карточка
Ф. Хеллер
ГОЛ! 1:0!
М. Франтц
14'
Желтая карточка
А. Вольф
Красная карточка
А. Иваншиц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
4
Николче Новески
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Нюрнберг
12
Даниэль Клевер
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
25
Микаэль Таварес
ЦП
0
Марек Минтал
АП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Филип Троян
ЦП
8
Ямир Хика
ЦП
11
Феликс Борха
ЦФ
18
Чадли Амри
ЦФ
4-4-2
1
Шефер
22
Пинола
31
Вольф
2
Дикмайер
5
Марох
31
Риссе
16
Оттль
20
Гюндоган
8
Франтц
13
Чупо-Мотинг
10
Буньяку
4-5-1
33
Мюллер
16
Хеллер
30
Фатхи
2
Свенссон
4
Новески
8
Полански
20
Шюррле
23
Иваншиц
14
Кархан
19
Сото
11
Салаи
20
Гюндоган
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
20
Гюндоган
31
Риссе
16
Юдт
16
Юдт
31
Риссе
8
Франтц
0
Минтал
0
Минтал
8
Франтц
11
Салаи
11
Борха
11
Борха
11
Салаи
16
Хеллер
8
Забавник
8
Забавник
16
Хеллер
8
Полански
18
Амри
18
Амри
8
Полански
Остались в запасе
Нюрнберг
Майнц
12
Даниэль Клевер
ВР
25
Микаэль Таварес
ЦП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
8
Филип Троян
ЦП
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Ямир Хика
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
12
Даниэль Клевер
ВР
25
Микаэль Таварес
ЦП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
Остались в запасе
8
Филип Троян
ЦП
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Ямир Хика
ЦП
Главный тренер
Мирослав Клозе
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Нюрнберг - Майнц
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Новости команд
Все
Нюрнберг
Майнц
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+