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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Нюрнберг
Фрайбург - Нюрнберг: обзор матча 17 апреля 2010
Фрайбург
17.04.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Нюрнберг
4'
Д. Марох (АГ)
60'
П. Сиссе
79'
Д. Марох
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Нюрнберг
Желтая карточка
Х. Пинола
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Д. Жагер
Желтая карточка
М. Муйджа
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
П. Сиссе
Замена
О. Топрак
️️️️
Й. Флум
ГОЛ! 2:1!
Д. Марох
Замена
А. Харистеас
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
Замена
М. Минтал
️️️️
М. Франтц
Замена
М. Таварес
️️️️
И. Гюндоган
ГОЛ! 2:0!
П. Сиссе
Желтая карточка
Й. Флум
Желтая карточка
А. Вольф
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Марох
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
0
Ивица Банович
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
25
Микаэль Таварес
ЦП
0
Марек Минтал
АП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
4-4-2
16
Пуплен
11
Баcтианс
5
Бучер
4
Барт
23
Муйджа
14
Жагер
23
Шустер
23
Флум
16
Макиади
61
Сиссе
0
Идриссу
4-4-2
1
Шефер
5
Марох
31
Вольф
2
Дикмайер
22
Пинола
8
Франтц
20
Гюндоган
16
Оттль
31
Риссе
13
Чупо-Мотинг
10
Буньяку
14
Жагер
20
Калиджиури
20
Калиджиури
14
Жагер
23
Флум
21
Топрак
21
Топрак
23
Флум
61
Сиссе
27
Райзингер
27
Райзингер
61
Сиссе
20
Гюндоган
25
Таварес
25
Таварес
20
Гюндоган
8
Франтц
0
Минтал
0
Минтал
8
Франтц
13
Чупо-Мотинг
21
Харистеас
21
Харистеас
13
Чупо-Мотинг
Остались в запасе
Фрайбург
Нюрнберг
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
0
Ивица Банович
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
Главный тренер
Юлиан Шустер
30
Александер Штефан
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
0
Ивица Банович
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Мирослав Клозе
Статистика матча Фрайбург - Нюрнберг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Лутц Вагнер
(Крифтель)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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