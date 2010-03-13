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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Нюрнберг
Герта - Нюрнберг: обзор матча 13 марта 2010
Герта
13.03.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Нюрнберг
36'
Т. Гекас
61'
А. Буньяку
90'
А. Харистеас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Нюрнберг
ГОЛ! 1:2!
А. Харистеас
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
М. Риссе
Замена
А. Вихнярек
️️️️
Л. Пищек
Замена
Г. Качар
️️️️
П. Дардаи
Замена
А. Харистеас
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
Желтая карточка
Х. Пинола
ГОЛ! 1:1!
А. Буньяку
Замена
М. Франтц
️️️️
М. Таварес
Замена
М. Нику
️️️️
Ф. Кринге
Желтая карточка
Раффаэл
ГОЛ! 1:0!
Т. Гекас
Желтая карточка
А. Фридрих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Флориан Кринге
ЛП
8
Пол Дардаи
ЦП
16
Сисеро
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
25
Микаэль Таварес
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
20
Гойко Качар
ЦП
18
Артур Вихнярек
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
22
Томас Бройх
ЦП
0
Марек Минтал
АП
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
4-3-3
33
Дробны
3
Кобиашвили
4
Хубник
3
Фридрих
26
Пищек
6
Кринге
16
Сисеро
8
Дардаи
33
Гекас
11
Раффаэл
20
Рамос
4-4-2
1
Шефер
5
Марох
2
Дикмайер
31
Вольф
22
Пинола
31
Риссе
16
Оттль
25
Таварес
20
Гюндоган
10
Буньяку
13
Чупо-Мотинг
6
Кринге
8
Нику
8
Нику
6
Кринге
8
Дардаи
20
Качар
20
Качар
8
Дардаи
26
Пищек
18
Вихнярек
18
Вихнярек
26
Пищек
31
Риссе
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
31
Риссе
25
Таварес
8
Франтц
8
Франтц
25
Таварес
13
Чупо-Мотинг
21
Харистеас
21
Харистеас
13
Чупо-Мотинг
Остались в запасе
Герта
Нюрнберг
30
Саша Бурхерт
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
30
Александер Штефан
ВР
16
Юрий Юдт
ПЗ
22
Томас Бройх
ЦП
0
Марек Минтал
АП
Главный тренер
Мирослав Клозе
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
16
Юрий Юдт
ПЗ
22
Томас Бройх
ЦП
0
Марек Минтал
АП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Мирослав Клозе
Статистика матча Герта - Нюрнберг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Олимпиаштадион
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