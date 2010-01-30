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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Нюрнберг
Ганновер-96 - Нюрнберг: обзор матча 30 января 2010
Ганновер-96
30.01.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 3
Завершен
Нюрнберг
65'
И. Штайнер
30'
А. Буньяку
64'
А. Буньяку
69'
А. Буньяку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Нюрнберг
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
А. Буньяку
Замена
И. Гюндоган
️️️️
М. Минтал
ГОЛ! 1:3!
А. Буньяку
Замена
Ю. Юдт
️️️️
Д. Дикмайер
Замена
К. Джакпа
️️️️
В. Рама
ГОЛ! 1:2!
И. Штайнер
ГОЛ! 0:2!
А. Буньяку
Желтая карточка
А. Буньяку
ГОЛ! 0:1!
А. Буньяку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
5
Ханно Балич
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
17
Арнольд Брюггинк
ПП
19
Вальдет Рама
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
24
Иржи Штайнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
33
Брено
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
25
Микаэль Таварес
ЦП
0
Марек Минтал
АП
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Ганновер-96
0
Уве Господарек
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
41
Хенрик Эрнст
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Даниэль Жигакс
ПП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
2-4-1-3
25
Фромловиц
19
Шульц
5
Хагги
34
Рауш
5
Балич
18
Пинту
17
Брюггинк
10
Розенталь
24
Штайнер
9
Ханке
19
Рама
4-2-1-3
1
Шефер
33
Брено
2
Дикмайер
5
Марох
22
Пинола
16
Оттль
25
Таварес
0
Минтал
10
Буньяку
8
Айглер
21
Харистеас
19
Рама
15
Джакпа
15
Джакпа
19
Рама
10
Буньяку
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
10
Буньяку
2
Дикмайер
16
Юдт
16
Юдт
2
Дикмайер
0
Минтал
20
Гюндоган
20
Гюндоган
0
Минтал
Остались в запасе
Ганновер-96
Нюрнберг
41
Хенрик Эрнст
ЦП
0
Уве Господарек
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Главный тренер
Кристиан Тиц
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
11
Даниэль Жигакс
ПП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Остались в запасе
41
Хенрик Эрнст
ЦП
0
Уве Господарек
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
11
Даниэль Жигакс
ПП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Мирослав Клозе
Статистика матча Ганновер-96 - Нюрнберг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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