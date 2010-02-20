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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Бавария
Нюрнберг - Бавария: обзор матча 20 февраля 2010
Нюрнберг
20.02.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
54'
И. Гюндоган
38'
Т. Мюллер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Бавария
Желтая карточка
К. Айглер
+1
Желтая карточка
Х. Алтынтоп
Замена
К. Айглер
️️️️
А. Буньяку
Замена
М. Риссе
️️️️
М. Франтц
Замена
М. Клозе
️️️️
И. Олич
Желтая карточка
А. Буньяку
ГОЛ! 1:1!
И. Гюндоган
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
А. Харистеас
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
А. Роббен
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
М. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
31
Андреас Вольф
(К)
ЦЗ
33
Брено
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ПЗ
25
Микаэль Таварес
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
8
Майк Франтц
ЛФ
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
10
Альберт Буньяку
РФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
6
Марк ван Боммел
(К)
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
0
Марек Минтал
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
4-1-2-3
1
Шефер
22
Пинола
31
Вольф
33
Брено
2
Дикмайер
25
Таварес
20
Гюндоган
16
Оттль
8
Франтц
21
Харистеас
10
Буньяку
4-3-3
22
Бутт
21
Лам
28
Бадштубер
2
Демичелис
26
Контенто
10
Роббен
6
ван Боммел
31
Швайнштайгер
13
Мюллер
40
Олич
27
Гомес
8
Франтц
31
Риссе
31
Риссе
8
Франтц
21
Харистеас
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
21
Харистеас
10
Буньяку
8
Айглер
8
Айглер
10
Буньяку
10
Роббен
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
10
Роббен
40
Олич
11
Клозе
11
Клозе
40
Олич
Остались в запасе
Нюрнберг
Бавария
30
Александер Штефан
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
0
Марек Минтал
АП
Главный тренер
Дитер Хекинг
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
0
Марек Минтал
АП
Остались в запасе
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Нюрнберг - Бавария
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 17:25 (прямая)
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