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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Хоффенхайм
Нюрнберг - Хоффенхайм: обзор матча 20 марта 2010
Нюрнберг
20.03.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Хоффенхайм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Хоффенхайм
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
К. Эдуардо
Желтая карточка
А. Ибертсбергер
Замена
И. Боаки
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
Желтая карточка
Д. Марох
Замена
А. Харистеас
️️️️
М. Франтц
Замена
П. Тагое
️️️️
В. Ибишевич
Замена
А. Бек
️️️️
К. Айхнер
Желтая карточка
Й. Шимунич
Замена
М. Минтал
️️️️
М. Таварес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
25
Микаэль Таварес
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Хоффенхайм
26
Тимо Хильдебранд
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
22
Томас Бройх
ЦП
0
Марек Минтал
АП
19
Исаак Боаки
ЦФ
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
28
Принс Тагое
ЦФ
4-5-1
1
Шефер
22
Пинола
31
Вольф
2
Дикмайер
5
Марох
31
Риссе
20
Гюндоган
16
Оттль
25
Таварес
8
Франтц
13
Чупо-Мотинг
4-1-3-2
26
Хильдебранд
26
Ибертсбергер
5
Комппер
4
Шимунич
4
Айхнер
14
Густаво
22
Эдуардо
23
Салихович
0
Вайс
70
Майкосуэл
11
Ибишевич
25
Таварес
0
Минтал
0
Минтал
25
Таварес
13
Чупо-Мотинг
19
Боаки
19
Боаки
13
Чупо-Мотинг
8
Франтц
21
Харистеас
21
Харистеас
8
Франтц
4
Айхнер
32
Бек
32
Бек
4
Айхнер
22
Эдуардо
7
Вукчевич
7
Вукчевич
22
Эдуардо
11
Ибишевич
28
Тагое
28
Тагое
11
Ибишевич
Остались в запасе
Нюрнберг
Хоффенхайм
30
Александер Штефан
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
22
Томас Бройх
ЦП
Главный тренер
Мирослав Клозе
34
Даниель Хаас
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
22
Томас Бройх
ЦП
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
Главный тренер
Мирослав Клозе
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Нюрнберг - Хоффенхайм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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