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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Штутгарт
Нюрнберг - Штутгарт: обзор матча 06 февраля 2010
Нюрнберг
06.02.2010, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Штутгарт
60'
А. Буньяку
22'
Т. Гебхарт
87'
Р. Хильберт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Штутгарт
Замена
А. Штефан
️️️️
Р. Шефер
+2
Травма
Р. Шефер
+1
ГОЛ! 1:2!
Р. Хильберт
Пас отдал
С. Хедира
Желтая карточка
Брено
Желтая карточка
Т. Гебхарт
Замена
М. Риссе
️️️️
К. Айглер
Замена
Д. Марох
️️️️
А. Вольф
Замена
Р. Хильберт
️️️️
А. Глеб
ГОЛ! 1:1!
А. Буньяку
Пас отдал
А. Харистеас
Замена
З. Кузманович
️️️️
Ч. Марика
Желтая карточка
Ч. Марика
ГОЛ! 0:1!
Т. Гебхарт
Пас отдал
С. Хедира
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
33
Брено
ЦЗ
31
Андреас Вольф
(К)
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ПЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
25
Микаэль Таварес
ЦП
0
Марек Минтал
АП
10
Альберт Буньяку
ЛФ
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
8
Кристиан Айглер
РФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
11
Александр Глеб
ЛП
28
Кристиан Треш
ЦП
28
Сами Хедира
(К)
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
19
Чиприан Марика
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
19
Исаак Боаки
ЦФ
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-2-1-3
1
Шефер
22
Пинола
33
Брено
31
Вольф
2
Дикмайер
16
Оттль
25
Таварес
0
Минтал
10
Буньяку
21
Харистеас
8
Айглер
4-4-2
13
Леманн
22
Челоцци
5
Нидермайер
35
Таски
3
Молинаро
10
Гебхарт
28
Треш
28
Хедира
11
Глеб
88
Погребняк
19
Марика
1
Шефер
30
Штефан
30
Штефан
1
Шефер
31
Вольф
5
Марох
5
Марох
31
Вольф
8
Айглер
31
Риссе
31
Риссе
8
Айглер
19
Марика
8
Кузманович
8
Кузманович
19
Марика
11
Глеб
19
Хильберт
19
Хильберт
11
Глеб
Остались в запасе
Нюрнберг
Штутгарт
16
Юрий Юдт
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
19
Исаак Боаки
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Остались в запасе
16
Юрий Юдт
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
19
Исаак Боаки
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Кристиан Гросс
Статистика матча Нюрнберг - Штутгарт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:25 (прямая)
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