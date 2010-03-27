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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Нюрнберг
Вердер - Нюрнберг: обзор матча 27 марта 2010
Вердер
27.03.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
4 : 2
Завершен
Нюрнберг
1'
П. Мертезакер
20'
П. Мертезакер
36'
Т. Боровски
90'
К. Фритц
47'
М. Франтц
63'
Э. Чупо-Мотинг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Нюрнберг
ГОЛ! 4:2!
К. Фритц
Замена
П. Пасанен
️️️️
У. Алмейда
Красная карточка
Т. Фрингс
Замена
А. Харистеас
️️️️
И. Гюндоган
Замена
Т. Бройх
️️️️
А. Оттль
Замена
А. Хант
️️️️
М. Озил
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
М. Марин
Замена
А. Буньяку
️️️️
М. Франтц
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Э. Чупо-Мотинг
ГОЛ! 3:1!
М. Франтц
ГОЛ! 3:0!
Т. Боровски
ГОЛ! 2:0!
П. Мертезакер
20'
15'
Желтая карточка
И. Гюндоган
ГОЛ! 1:0!
П. Мертезакер
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
6
Тим Боровски
ЦП
10
Месут Озил
АП
22
Марко Марин
АП
9
Угу Алмейда
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
22
Томас Бройх
ЦП
25
Микаэль Таварес
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
0
Марек Минтал
АП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Милиц
17
Бениш
4
Предль
4
Мертезакер
8
Фритц
0
Фрингс
6
Боровски
22
Марин
10
Озил
14
Писарро
9
Алмейда
3-2-3-1
1
Шефер
6
Нордтвейт
31
Вольф
5
Марох
16
Юдт
22
Пинола
20
Гюндоган
16
Оттль
8
Франтц
13
Чупо-Мотинг
9
Алмейда
8
Пасанен
8
Пасанен
9
Алмейда
10
Озил
14
Хант
14
Хант
10
Озил
22
Марин
44
Баргфреде
44
Баргфреде
22
Марин
16
Оттль
22
Бройх
22
Бройх
16
Оттль
8
Франтц
10
Буньяку
10
Буньяку
8
Франтц
20
Гюндоган
21
Харистеас
21
Харистеас
20
Гюндоган
Остались в запасе
Вердер
Нюрнберг
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
30
Александер Штефан
ВР
25
Микаэль Таварес
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
0
Марек Минтал
АП
Главный тренер
Мирослав Клозе
Остались в запасе
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
25
Микаэль Таварес
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
0
Марек Минтал
АП
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Мирослав Клозе
Статистика матча Вердер - Нюрнберг
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Везерстадион
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