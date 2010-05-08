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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Кельн
Нюрнберг - Кельн: обзор матча 08 мая 2010
Нюрнберг
08.05.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Кельн
88'
А. Оттль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Кельн
ГОЛ! 1:0!
А. Оттль
Желтая карточка
Манише
Желтая карточка
П. Жеромел
Замена
Д. Бросински
️️️️
З. Тошич
Замена
М. Новакович
️️️️
С. Фрайс
Замена
И. Боаки
️️️️
А. Буньяку
Замена
М. Риссе
️️️️
И. Гюндоган
Желтая карточка
М. Бречко
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
М. Франтц
Желтая карточка
Пети
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
0
Марек Минтал
АП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
0
Карстен Кулльманн
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
24
Танер Ялчин
ЦП
8
Манише
ЦП
8
Пети
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Рене Вагнер
Нюрнберг
12
Даниэль Клевер
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
25
Микаэль Таварес
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
19
Исаак Боаки
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
4-3-1-2
1
Шефер
22
Пинола
5
Марох
31
Вольф
16
Юдт
20
Гюндоган
8
Франтц
16
Оттль
0
Минтал
8
Айглер
10
Буньяку
3-5-2
1
Мондрагон
2
Бречко
14
Жеромел
0
Кулльманн
9
Фрайс
8
Манише
8
Пети
8
Матушик
28
Эре
18
Тошич
24
Ялчин
20
Гюндоган
31
Риссе
31
Риссе
20
Гюндоган
8
Франтц
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
8
Франтц
10
Буньяку
19
Боаки
19
Боаки
10
Буньяку
18
Тошич
18
Бросински
18
Бросински
18
Тошич
9
Фрайс
18
Новакович
18
Новакович
9
Фрайс
Остались в запасе
Нюрнберг
Кельн
12
Даниэль Клевер
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
25
Микаэль Таварес
ЦП
Главный тренер
Мирослав Клозе
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
18
Томас Кесслер
ВР
17
Кристиан Клеменс
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
12
Даниэль Клевер
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
25
Микаэль Таварес
ЦП
Остались в запасе
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
18
Томас Кесслер
ВР
17
Кристиан Клеменс
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча Нюрнберг - Кельн
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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